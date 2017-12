„Delta Dunării, perspective noi”: imagini subacvatice, în premieră, la Pelicam

În acest weekend, WWF-România în parteneriat cu Rewilding Europe vă invită să faceți o călătorie în 40 de fotografii, în Delta Dunării. Expoziția face parte din programul Festivalului Internațional de Film despre Mediu și Oameni, Pelicam, aflat la a III-a ediție, ce are loc în perioada 13-15 iunie, la Tulcea. Vernisajul va avea loc vineri, 13 iunie, la ora 17.30, la Casa Avramide. “Delta Dunării, perspective noi” înseamnă o viziune nouă atât din punctul de vedere al tehnicii fotografice, cât și al protejării acestei zone unice în Europa. Din aer, de pe apă și, în premieră, din adâncurile Dunării, fotografii Staffan Widstrand, Magnus Lundgren, Florian Möllers și Cristian Mititelu-Răileanu dezvăluie partea nevăzută a Deltei, cu lumea ei subacvatică și cu poveștile cotidiene ale oamenilor care trăiesc aici. Fotografiile realizate în ultimii doi ani de cei patru fotografi vă vor ghida printr-una dintre zonele unde inițiativa Rewilding Europe, în parteneriat cu WWF-România, își îndreaptă eforturile spre susținerea antreprenorilor locali de a valorifica natura și de a trăi responsabil de pe urma ei, astfel comunitățile din Deltă contribuind semnificativ la conservarea diversității naturale și culturale. „Valorile naturale ale Deltei Dunării au fost pentru mult timp subestimate și utilizate prea puțin. Încă sunt. În ciuda faptului că Delta este una dintre cele mai extraordinare atracții naturale ale continentului nostru, foarte puțini au fost vreodată acolo! Ca fotograf, vreau să fiu unul dintre cei care spune lumii poveștile din Deltă. Vă invit să vă bucurați de imaginile noastre și nu uitați să rezervați o excursie aici”, spune Staffan Widstrand, fotograf profesionist, care este, în același timp, membru fondator și director de marketing și comunicare al inițiativei Rewilding Europe. Staffan este, de asemenea, câștigătorul a numeroase competiții de fotografie și literare, fondator al Centrului Național Suedez de Informare despre Carnivore, membru fondator al "Ligii Internaționale de Fotografi din Conservare" și director al inițiativei de conservare Wild Wonders of Europe. Staffan este și membru al Societății de Ecoturism Suedeze.

În urma misiunii subacvatice din 2013, fotograful Magnus Lundgren declara că, „după mii de scufundări peste tot în lume, când am intrat în Delta Dunării a fost ca și când aș fi pătruns în o cu totul altă lume. Ca să fiu sincer, am rămas atât de impresionat. Varietatea atât de mare a habitatelor, toate în diferite forme de consolidare, și vegetația subacvatică creau niște peisaje de vis pe care nu le-am mai văzut niciodată”. Fotograful suedez a primit numeroase distincții, printre care Wildlife Photographer of the Year (WPY), medalia de argint la World Championship of Underwater Photography, Mauritius, 2007, Best in show la Wetpixels DEEP Indonezia, iar fotografiile sale au fost publicate de revista „National Geographic“. În prezent, el este unul dintre cei patru directori ai Wild Wonders of Europe.

Biologul Florian Möllers s-a specializat în reportaje în care documentează relația de multe ori ambiguă dintre om și natură, producând cărți și expoziții educative. Munca sa a fost recompensată în competiții internaționale, cum ar fi WPY, distincție pe care a obținut-o de mai multe ori. Florian este membru al ILCP și din 2007 este directorul de comunicare al Wild Wonders of Europe.

Pentru Cristian Mititelu-Răileanu, pasiunea pentru fotografie completează perfect activitatea din teren, el urmărind îndeaproape evoluția familiei de castori din Delta Dunării. Primele clipuri video au fost obținute în urma acțiunii de monitorizare începute în aprilie 2014, în complexul lacustru Somova - Parcheș. „E minunat să îi observăm în realitate, la scurt timp după ce am reușit să îi vedem, pentru prima oară, filmați de camerele infraroșu. Să vezi cum s-au adaptat, pentru că nivelul apei a crescut mult de la filmare, să vezi câți locatari clandestini are cuibul castorilor, de la șerpi la păsări. O dovadă a impactului pozitiv pe care îl au asupra biodiversității”, a adăugat Cristian Mititelu-Răileanu, coordonator local al proiectului în Delta Dunării.

La sfârșitul festivalului Pelicam, expoziția va ajunge inclusiv în locurile care au inspirat aceste fotografii, în Delta Dunării. Itinerarul va fi făcut public în curând, pe website-ul www.rewildingeurope.com și pagina de Facebook.