Demarează programele Rabla Clasic și Rabla Plus pentru persoanele fizice și juridice

Programele Rabla Clasic și Rabla Plus pot fi accesate de către persoanele fizice și juridice din România începând de joi, 18 mai. Vaucherele au valori de 6.500 de lei la Rabla Clasic și de 10.000 de euro (45.000 de lei) la Rabla Plus. Sesiunea de accesare va fi deschisă până la 15 decembrie. Pentru Programul Rabla Clasic (destinat mașinilor obișnuite), cuantumul primei de casare este de 6.500 de lei și se acordă pentru autovehiculul nou al cărui sistem de propulsie generează maximum 130 g CO2/km. La prima de casare se poate adăuga un ecobonus de 1.000 de lei care se acordă la achiziţionarea unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie care generează o cantitate de emisii de maximum 98 g CO2/km în regim de funcţionare mixt și/sau un ecobonus în valoare de 1.700 de lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie hibrid. În cadrul Programului Rabla Plus (destinat mașinilor electrice și hibrid-eco), se acordă un ecotichet de 45.000 de lei – echivalentul a aproximativ 10.000 de euro – pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau 20.000 de lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou electric hibrid plug-in cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50 g/km.

Prima de casare oferită în cadrul Programului Rabla Clasic se poate cumula cu ecotichetul prevăzut de Programul Rabla Plus. În cazul în care solicitantul casează o mașină mai veche de 8 ani și decide să achiziționeze un autovehicul nou electric, beneficiază atât de prima de casare de 6.500 de lei, cât și de ecotichetul de 45.000 de lei, iar dacă optează pentru un autovehicul electric hibrid plug-in va primi prima de casare de 6.500 de lei și ecotichetul de 20.000 de lei. „Anul acesta, pentru Programul Rabla au fost depuse 130 de dosare din partea producătorilor și importatorilor auto, dintre care au fost aprobate 127 de dosare. În ceea ce privește Programul Rabla Plus, au fost depuse 25 dosare de validare, toate fiind acceptate”, se arată într-un comunicat al Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), instituția care coordonează programele Rabla Clasic și Rabla Plus. Tot ca o noutate, „aceste programe sunt multianuale, se desfășoară pe următorii trei ani (2017-2019), iar în 2017 sesiunea de accesare va fi deschisă până la data de 15 decembrie”, a mai spus președintele AFM.