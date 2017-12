Demența, o boală de 1.000 de miliarde de dolari în 2018

Costurile economice și sociale ale demenței vor crește de la 818 miliarde de dolari pe an, în prezent, la 1.000 de miliarde de dolari, peste trei ani, și această boală va reprezenta o provocare serioasă pentru guvernele lumii. Studiul realizat de centrul britanic Alzheimer's Disease International (ADI) susține că peste 9,9 milioane de noi cazuri de demență sunt descoperite în fiecare an, la nivel global, adică unul la fiecare 3,2 secunde. Studiul arată că, în prezent, 46,8 milioane de persoane suferă de demență, însă numărul ar urma să se tripleze până în 2050, la 131,5 milioane. În plus, studiul susține că, în prezent, 58% dintre persoanele care suferă de demență trăiesc în țările cu venituri mici și medii, dintre care 22,9 milioane în Asia. Cu toate acestea, prognozele arată că procentajul va crește la 68% în 2050.

Autorii studiului au plecat de la costurile globale actuale ale demenței și au ajuns la concluzia că, în 2018, aceste costuri vor ajunge la 1.000 de miliarde de dolari și chiar la 2.000 de miliarde de dolari până în 2030. În consecință, autorii au făcut un apel către Organizația Mondială a Sănătății și guverne să-și intensifice investițiile în studierea demenței și să adopte politici care să încurajeze populația să adopte un stil de viață care să reducă riscul demenței pe termen lung.