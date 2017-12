Demersuri pentru facturi suportabile la întreţinere

ÎMPOVĂRAŢI DE RESPONSABILITĂŢI La dezbaterea de zilele trecute organizată de Primăria Mangalia cu preşedinţii asociaţiilor de proprietari din municipiu, unul dintre subiectele discutate a vizat stabilirea unui nou preţ al gigacaloriei. Primarul municipiului, Claudiu Tusac, le-a explicat reprezentanţilor asociaţiilor că autoritatea locală este nevoită să suporte 60% din preţul gigacaloriei după ce guvernanţii au anunţat că nu vor mai suporta subvenţia către populaţie. Cât despre noul preţ mai mare al gigacaloriei, acesta a fost impus de instanţă prin sentinţa civilă 1148/24.06.2011, după un proces îndelungat. „Măsura nu-mi face deloc plăcere, aş fi vrut să o putem evita, de aceea am luptat în instanţă. Dar am pierdut. Ştiam că vom pierde, dar am încercat să câştigăm timp pentru a găsi soluţii alternative. Este o măsură impusă în toate localităţile ţării, nu doar la noi. E o nebunie totală pe plan naţional!”, a declarat Tusac, adăugând că preţul gigacaloriei pentru populaţie a fost stabilit la 230 de lei. El a dat ca exemplu Constanţa, Medgidia, Eforie, dar şi Bucureşti, unde preţul s-a mărit tot ca urmare a faptului că guvernul nu mai ajută populaţia prin acordarea subvenţiei. Iarna trecută, autorităţile din Mangalia au reuşit să facă economii şi promit că şi în iarna lui 2011 vor face la fel. „Până la venirea sezonului rece vom da drumul la alte proiecte, care să ne ajute să scădem costurile fiecărei familii pentru încălzirea apartamentului: instalarea de panouri solare, izolarea termică a blocurilor, realizarea reţelei de gaz în Mangalia, investiţii ale Callatis Therm pentru obţinerea unui randament mai bun al centralelor termice. Toate aceste proiecte ne vor ajuta să menţinem preţul facturilor la nivelul celor de anul trecut”, a explicat primarul Tusac.

RELAŢIA PRIMĂRIE - ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI În cadrul aceleiaşi întâlniri, Tusac le-a recomandat preşedinţilor de asociaţii prezenţi să se afilieze Federaţiei Asociaţiilor de Proprietari, reprezentată de preşedintele Vlad Urse, pentru a dialoga mai bine: „Nu avem suficienţi angajaţi, nu avem timpul necesar pentru a afla exact care sunt problemele fiecărui locatar. Dumneavoastră le ştiţi cel mai bine, iar dacă v-aţi uni, aţi constitui o forţă. Federaţia vă oferă sprijin juridic şi preşedintele ei va avea contact permanent cu un funcţionar public. Tot federaţia va organiza cursuri de calificare pentru administratorii de imobile, iar eu, ca primar, voi încerca să verific dacă persoana respectivă îşi face treaba cum trebuie”. Tusac a mai spus că Federaţia poate să reprezinte interesele asociaţiilor în relaţia cu RAJA, ENEL, Callatis Therm şi să-i informeze privind noile reglementări legale apărute: ajutor de încălzire, proiecte derulate de primărie şi alte iniţiative.