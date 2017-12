Demersuri pentru un ghiveci politic: PNL, USR, PMP, UDMR, minorități și ALDE

În ultimele zile au apărut numeroase speculații cu privire la o posibilă coaliție de centru-dreapta pentru formarea unui guvern monocolor. Potrivit surselor, în acest ghiveci politic ar urma să intre PNL, USR, PMP, UDMR, minoritățile naționale, altele decât cea maghiară, și, nu în cele din urmă, ALDE. De altfel, cheia acestei alianțe de centru-dreapta este ALDE, formațiune care se află într-o coaliție cu PSD de aproximativ doi ani. Într-o declarație dată presei, co-președintele ALDE Călin Popescu-Tăriceanu nici nu a îmbrățișat o astfel de colaborare, nici nu a respins-o. „În mod normal, trebuie să discutăm în primul rând cu partenerii noștri de alianță politică, PSD. Nu am făcut contacte oficiale cu cei de la PNL, dar am primit diverse semnale și am văzut declarații de bunăvoință”, a spus Tăriceanu. Pe de altă parte, unii dintre liberali sunt conștienți că o coaliție de centru-dreapta este o fantasmagorie. Vicepreședintele liberal al Senatului, Teodor Atanasiu, consideră că „un viitor guvern de dreapta este posibil aritmetic, însă politica e mai grea decât aritmetica“. „E mult mai dificil să vii în același loc, în aceeași barcă, politicieni de dreapta cu orgolii mari și care au avut mari probleme de comunicare în ultimul timp, deci cred că aritmetica e mai ușoară decât politica și nu funcționează în majoritatea parlamentară care se formează“, a declarat Atanasiu.