Demi Moore, imaginea dragostei

La trei ani de la nunta cu Ashton Kutcher, actriţa americană pare mai în formă ca niciodată. Nimeni nu se aştepta ca relaţia dintre cei doi să fie atît de stabilă avînd în vedere diferenţa de vîrstă de 16 ani. Mai îndrăgostiţi ca niciodată, Demi Moore şi Ashton Kutcher s-au prezentat braţ la braţ la premiera de la Londra a celui mai recent film al actriţei. Elegantă, într-o rochie semnată Chanel, Demi Moore nu a avut ochi decît pentru soţul său, iar cuplul i-a eclipsat pe ceilalţi actori din distribuţie, britanicii Michael Caine şi Nathaniel Parker. “Flawless” are acţiunea plasată în anii `60 şi este povestea unei femei de afaceri care devine atît de frustrată de tratamentul de care are parte din partea colegilor de serviciu încît plănuieşte un jaf de proporţii. În complot intervine şi un om de serviciu care se dovedeşte persoana potrivită pentru a duce la capăt planurile de răzbunare ale femeii de afaceri. La cei 46 de ani săi, Demi Moore a trebuit să poarte o proteză specială pentru a fi cît mai credibilă în postura unei femei de 70 de ani. În plus, actriţa a adoptat un accent britanic perfect. La rîndul său, Ashton Kutcher, în vîrstă de 30 ani, va lansa trei filme anul viitor, “Five Killers”, “Spread” şi “Personal Effects”.