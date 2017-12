Demi Moore mai vrea un copil

Are 46 de ani, iubeşte şi este la rîndul ei iubită, dar îi mai lipseşte un copil. Demi Moore, care a negat de curînd că şi-a făcut o operaţie estetică pentru a stopa procesul de îmbătrînire, are de gînd să-l facă pe soţul său său, Ashton Kutcher, tătic. Actriţa, care mai are trei fete cu fostul ei soţ, Bruce Willis, insistă să spună că nu este atît de bătrînă ca să crească un bebeluş şi recunoaşte că este o chestiune pe care a discutat-o deja cu soţul său. „De ce nu? Totul este posibil! Mai avem atîtea pentru care să trăim şi evident una dintre acestea este să avem un copil. Sînt foarte entuziasmată în legătură cu toate posibilităţile pe care le avem trăind împreună. Sînt o optimistă incurabilă. Este în firea mea să mă canalizez foarte mult pe ceea ce mă face fericită decît pe ceea ce mă face nervoasă”, a mărturisit diva de la Hollywood. „Ceea ce contează cel mai mult pentru mine este că am găsit pe cineva pentru care diferenţa de vîrstă nu înseamnă nimic şi, în plus, cu care am o relaţie incredibilă. Sîntem în diferite etape în viaţa noastră personală şi în carierele noastre. Dar privim asta ca un lucru pozitiv, pentru că sîntem extrem de bogaţi avînd diferite lucruri despre care vorbim şi pe care le împărtăşim. Şi de asemenea nu pretind că nu sînt enorm de fericită să trăiesc alături de un bărbat atît de chipeş”, a completat actriţa. „Cunosc mulţi bărbaţi de 40 şi 50 de ani care sînt mult mai imaturi decît el. Ashton este foarte responsabil şi s-a simţit foarte confortabil încă de la început cu îndatoririle familiale de care trebuia să ne ocupăm. Marea majoritate a bărbaţilor de 25 de ani nu ar fi capabili să se împace cu asta. Nu îi judec, dar cred că Ashton este cu un pas înaintea timpului său. Împărtăşim orice. Este cel mai bun prieten al meu”, a conchis frumoasa vedetă.