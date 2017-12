Demichelis, implicat într-un scandal al pariurilor în Premier League

Martin Demichelis, fundaşul formației Manchester City, a fost pus sub acuzare de către comisiile Federaţiei Engleze de Fotbal pentru că ar fi pariat la începutul acestui an, în perioada 22 ianuarie - 28 ianuarie, pe 12 meciuri de fotbal, lucru interzis fotbaliştilor de către regulamentele FIFA şi UEFA. Argentinianul, care trebuie să răspundă acuzațiilor până la 5 aprilie, riscă o suspendare de șase luni, dar şi o amendă uriaşă. Demichelis a evoluat șapte sezoane în Bundesliga, la Bayern Munchen, trei sezoane în campionatul Spaniei, la echipele Malaga și Atletico Madrid, și două sezoane în Anglia, la Manchester City, semnând cu formația antrenată de Manuel Pelegrini la 1 septembrie 2013. Demichelis are 49 de selecții la echipa națională a Argentinei și două goluri marcate în tricoul primei reprezentative.

Comisiile federaţiei din Anglia au mai avut parte de un caz asemănător, când Andros Townsend, jucătorul echipei Tottenham, a fost suspendat pentru patru luni şi amendat cu 18 000 de lire sterline pentru că a pariat pe meciuri din Premier League în iunie 2013. Din cele patru luni de suspendare, fotbalistul a stat doar o lună, celelalte trei urmând să fie activate în caz de recidivă.

Fotbaliștilor nu li se permite să parieze pe meciurile dintr-o competiție în care sunt implicați, dar Federația Engleză de Fotbal a schimbat regulile la începutul sezonului, iar jucătorii legitimaţi la cluburile din Anglia nu mai pot paria pe nicio competiţie fotbalistică. În 2012, Claus Lundekvam, fostul căpitan al lui Southampton, a declarat că în perioada în care juca fotbal, între 1996 și 2008, se înțelegea cu alți căpitani ai echipelor din Premier League pentru a paria pe primul aut sau primul corner din partide.

