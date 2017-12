Demis Roussos apreciază cultura română

Celebrul solist Demis Roussos, care concertează, sâmbătă, la Sala Palatului din capitală, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că cel mai mult în România îi place cultura, precizând că este bucuros să cânte în ţara noastră. Show-ul de la Bucureşti este inclus în turneul mondial prin care artistul sărbătoreşte 40 de ani de carieră. Roussos a precizat că turneul a debutat în Grecia, la Teatrul din Acropole, pe 25 iunie. Turneul a inclus, până în prezent, concerte la Salonic şi Moscova.

Vorbind despre planurile sale de viitor, artistul a spus că îşi doreşte să continue cu muzica, dar că i-ar plăcea să facă politică. „Planurile mele de viitor sunt legate de muzică, să continuu să fac muzică. (...) Cu muzica nu te poţi opri niciodată\", a spus Roussos. „Mi-ar plăcea să fac politică. Se întâmplă multe lucruri la nivel mondial. (...) Sunt foarte interesat de ce se întâmplă în lume în zilele noastre\", a mai spus artistul.

De asemenea, Demis Roussos a spus că fiica sa a realizat un film despre viaţa lui, intitulat \"A Journey with My Father\", care prezintă imagini din concerte şi are o durată de 52 de minute. El a concertat ultima dată în România în iarna anului trecut. Artistul a scos albumul \"The Story of Demis Roussos\" în 1985, după ce avionul în care călătorea a fost deturnat de terorişti, care l-au ţinut captiv în Beirut. De atunci, el a militat prin muzica sa pentru pace în lume şi protejarea mediului înconjurător.

Preţul biletelor la concertul de la Bucureşti variază în funcţie de categorie: 300, 250, 200, 150, 100 şi 50 de lei. Tichetele pot fi cumpărate de la Sala Palatului, magazinele Diverta, Muzica şi online, de pe bilete.ro.