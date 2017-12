Demis Roussos concertează din nou pentru publicul român

Cîntăreţul grec Demis Roussos revine în România, pentru a susţine un concert pe 4 decembrie, la Sala Palatului din Bucureşti, organizatorul evenimentului fiind Project Events. Pe lîngă repertoriul său obişnuit - care cuprinde hituri ca „Forever and Ever\", „My Friend the Wind\", „Zorba\", „Goodbye, My Love, Goodbye\", „Someday\", „Lovely Lady of Arcadia\" - cîntăreţul va interpreta şi piese precum „Ave Maria\", „Silent Night\" şi „Amazing Grace\".

Biletele pentru acest concert vor fi puse în vînzare luni şi vor avea preţuri cuprinse între 80 şi 250 de lei, în funcţie de locul ocupat în sală. Tichetele se vor putea găsi la Sala Palatului, magazinele Diverta, magazinul Muzica şi online, pe www.ticketpoint.ro, www.eventim.ro, www.bilete.ro, www.blt.ro, www.myticket.ro, www.vreaubilet.ro şi www.calendarevenimente.ro.

Cîntăreţul de origine greacă Demis Roussos, pe numele său adevărat Artemios Ventouris Roussos, s-a născut pe 15 iunie 1946, în Egipt, influenţele muzicii egiptene simţindu-se în muzica sa. La zece ani, a devenit interesat de jazz şi a început să cînte la trompetă. În timpul crizei de la Canalul Suez, Roussos a emigrat împreună cu familia sa în Grecia, unde a fost nevoit să-şi întreţină familia cîntînd în baruri. În prima formaţie, The Idols, a cîntat, iniţial, la chitară bass, calităţile sale vocale fiind descoperite accidental. În 1968 a început să lucreze cu Vangelis Papatanassiou şi Loukas Sideras, luînd fiinţă Aphrodite\'s Child, al cărui prim album s-a vîndut în peste un milion de copii numai în Franţa, făcîndu-l celebru în întreaga lume.

În anii 70\' a lansat albume de succes ca „My Reason\", „Happy To Be On An Island In the Sun\", „Good Bye My Love, Good Bye\", precum şi „Time\" şi „Voice and Vision\". În 1978, cîntăreţul s-a retras de pe scenă şi s-a dedicat familiei. El a scos albumul „The Story of Demis Roussos\", în 1985, după ce avionul în care călătorea a fost deturnat de terorişti, care l-au ţinut captiv în Beirut. De atunci a militat, prin muzica sa, pentru pace în lume şi protejarea mediului înconjurător.

Demis Roussos a concertat ultima dată în România în mai 2008.