Demis Roussos: „Româncele sunt cele mai frumoase!”

Înainte de concertul de Crăciun de la Sala Palatului din Capitală, de pe 5 decembrie, îndrăgitul cântăreţ grec Demis Roussos s-a declarat fascinat de frumuseţea româncelor. Artistul a confirmat: „Româncele sunt, într-adevăr, cele mai frumoase!”.

Acesta a povestit şi despre fosta sa soţie care, în prezent, locuieşte în România. „Pamela locuieşte în România de 20 de ani, s-a căsătorit cu un bărbat român minunat (n.r. - unul dintre fiii lui Ion Raţiu). O văd fericită să trăiască în ţara voastră şi adoră sincer oamenii de aici, ceea ce mă face să mă bucur pentru ea. Este o persoană foarte bună şi generoasă”.

Demis Roussos revine de fiecare dată cu drag la noi în ţară, România fiind pentru artist o a doua casă. După o pauză de un an, cântăreţul revine pe scena Sălii Palatului pentru tradiţionalul concert de Crăciun, care le va aduce fanilor melodii precum „Silent Night”, „Ave Maria”, „White Christmas”, „Amazing Grace”, dar şi celebrele sale piese „Goodbye, My Love, Goodbye!”, „Dinata Dinata” şi „My Friend The Wind”.