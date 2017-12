Demisia de onoare pentru șeful ANPC?

08:46:03 / 20 Iulie 2017

Pentru Unu

Agresiva?! Deci, daca se trateaza cu furazolidon, nu avea de ce sa faca tam-tam? Bag de seama ca in cazul dvs., Dumneazeu n-a facut rabat la prostie. Faptul ca aduce in lumina reflectoarelor mizeria din speluncile de pe litoral, e cat se poate de binevenit. DUpa cum ne invata istoria, fara bici la noi nu s-a facut treaba, la noi a fost si este mereu "merge si asa", "daca nu te omoara, te intareste". Ce ar fi sa-ti hranesti copilul din ciorba tinuta in chiuveta dupa care, sa-i bucuri papilele gustative cu o friptura rontaita de precedentul client al restuaurantului? ....mai grav de o hepatita, n-are cum sa fie!