Demisie comună preşedinte-premier şi întoarcere la vot

ROMÂNIA, ÎN BLOCAJ INSTITUŢIONAL În acest moment, România este blocată din cauza conflictului între USL şi Traian Băsescu, a spus Victor Ponta, care s-a arătat dispus să demisioneze dacă acelaşi gest este făcut şi de preşedinte, iar românii să decidă pe cine doresc. Ponta s-a arătat sceptic, într-o emisiune televizată, vizavi de o conlucrare cu Băsescu şi a arătat că deocamdată „Curtea Constituţională nu ne lasă să-l suspendăm“ pe preşedinte, deci nici aceasta nu ar fi calea către soluţionarea conflictului. „Pot să vă spun că am încercat în aceste 50 de zile să trec peste ceea ce cred. Eu sunt între cei 46% care cred că ar trebui suspendat cât mai urgent (n.r. - în emisiune a fost prezentat un sondaj privind suspendarea lui Băsescu), pentru că a încălcat de multe ori Constituţia. Din momentul în care am ocupat funcţia de prim ministru am spus „hai să păstrăm totuşi instituţiile dincolo de ceea ce cred eu“. Am încercat de fiecare dată să lucrez cu preşedintele ţării, am avut discuţii pe teme importante, am încercat să lucrez european. Răspunsul preşedintelui de fiecare dată a fost: pac încă un dosar, încă un scandal, încă un blocaj la tot ceea ce decide Guvernul. Ceea ce e grav e că acest blocaj al preşedintelui ne ţine pe loc ca ţară“, a declarat Ponta.

ÎNTOARCEREA LA POPOR! Premierul a explicat că în momentul în care, „indiferent ce măsură iei ca Guvern, vine preşedintele şi îţi dă în cap doar pentru că se gândeşte el cum e mai bine pentru PDL, sigur că acel blocaj nu poate fi soluţionat până la urmă nici de Parlament, nici de Curtea Constituţională, ci doar de cei care au cu adevărat dreptul - cetăţenii“. „Să spună: îl vrem pe Băsescu, sau pe Ponta împreună cu Crin Antonescu“, a spus primul-ministru. Ponta a propus ca atât el, cât şi Băsescu să demisioneze. „Dacă demisionăm amândoi şi mergem la oameni, oamenii pot să decidă. În mod onest şi sincer putem să avem o asemenea soluţie, a întoarcerii la oameni. Pleacă şi primul ministru, după care oamenii decid prin vot. Oricând!“, a adăugat Ponta. Într-o prezumtivă posibilitate ca Băsescu să mai poată candida, Ponta a spus că oricum Băsescu n-ar intra nici în turul doi, lucru pe care l-ar face cu siguranţă Crin Antonescu, dar şi Dan Diaconescu.

ACUZAŢIILE DE PLAGIAT - „O MIZERIE POLITICĂ“ Referitor la demisia sa în urma acuzaţiilor de plagiat, Ponta a declarat că nu are de ce să demisioneze deoarece ce s-a întâmplat este „o mizerie politică“, iar comisia care i-a analizat teza de doctorat a fost compusă din membri PDL şi creată special pentru el. Mai mult, premierul a explicat că locul României la Consiliul European era să rămână neocupat din cauza unei „chestii de ambiţie“ a preşedintelui Traian Băsescu, care ar fi spus să nu meargă nici preşedintele, nici premierul. Ponta a precizat că nu a discutat cu şeful statului de când s-a întors de la Consiliul European şi că acele conversaţii telefonice avute înainte de Consiliu nu au fost „foarte plăcute“.