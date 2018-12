Demisii în lanţ din guvernul Theresa May! Ce s-a întâmplat

Ministrul britanic pentru Brexit Dominic Raab şi-a dat demisia joi în semn de protest faţă de acordul prim-ministrului Theresa May pentru ieşirea din UE. "Regret să anunţ că, după reuniunea guvernului de ieri (miercuri - n.r.) privind acordul pentru Brexit, trebuie să demisionez", a postat pe Twitter Dominic Raab. Raab a spus că planul Theresei May ameninţă integritatea Marii Britanii. El a mai afirmat că aranjamentul privind Irlanda de Nord este acum punctul de pornire pentru convorbiri privind viitoarele relaţii, care vor prejudicia grav a doua fază a negocierilor. La câteva zeci de minute şi- anunţat demisia din aceleaşi motive şi Esther McVey, ministrul al Muncii şi Pensiilor. McVey afirmă în scrisoarea de demisie că acordul anunţat de May "nu respectă spiritul rezultatului referendumului". Secretarul de stat britanic pentru Irlanda de Nord, Shailesh Vara, care la referendumul din iunie 2016 a susţinut rămânerea Regatului Unit în Uniunea Europeană, a fost primul membru al guvernului britanic care a demisionat după ce premierul May a obţinut, miercuri, sprijinul executivului de la Londra pentru acordul de retragere ce prevede termenii ieşirii ţării din UE.