Demnitarii strîng cureaua!

Primul ministru Emil Boc a anunţat aseară, după prima şedinţă a noului Executiv, cea mai importantă decizie luată de Guvernul proaspăt instalat: reducerea cheltuielilor din bugetul de stat aferente indemnizaţiilor şi salariilor directorilor de agenţii şi companii de stat şi membrilor consiliilor de administraţie (CA) ale acestor instituţii. “Primii care trebuie să strîngă cureaua sînt demnitarii. Astăzi (n.r. - marţi) am adoptat cîteva acte normative pentru a da un exemplu în acest sens. Am decis ca remuneraţia pentru şefii agenţiilor, companiilor naţionale la care statul este acţionar principal să se plafoneze la nivelul indemnizaţiei unui secretar de stat, adică 4.800 lei pe lună. Prin asta înţelegem să spunem stop bugetarilor de lux”, a declarat Boc. Concret, indemnizaţiile membrilor consiliilor de administraţie din companiile de stat şi regiile autonome vor fi reduse drastic, la un nivel de 1% calculat în raport cu remuneraţia directorilor acestor societăţi. „Noi sperăm să găsim o solidaritate la cei care sînt în consilii de administraţie. Au primit sume importante de bani - 40-50 milioane lei vechi - pentru simpla participare la un CA. Cred că, timp de un an, pot da semnalul solidarităţii. Dacă nu, vor fi înlocuiţi cu alţii care vor avea ca şi atribuţie de serviciu în schema postului participarea în aceste consilii de administraţie”, a spus Boc. Totodată, pentru reducerea cheltuielilor bugetare, Guvernul a decis ca, pînă în 31 decembrie 2009, să fie suspendate procedurile de ocupare prin concurs a circa 145.000 de posturi vacante din administraţie. O altă măsură adoptată de Guvern reduce salariile directorilor de companii de stat şi regii autonome de la 28.000 lei, la 4.800 lei. Programul de guvernare al noului Cabinet prevede reducerea deficitului bugetului general consolidat de la aproximativ 4% din PIB în 2008, la maximum 1,7% din PIB în 2009. Conform documentului, deficitul va fi redus ca urmare a diminuării graduale a cheltuielilor cu personalul din administraţia publică centrală şi locală cu pînă la 20% faţă de cele înregistrate în 2008, prin reducerea cheltuielilor care nu sînt în legătură directă cu performanţa obţinută, precum cele pentru deplasări, prime, sporuri în bani şi în natură, stimulente. Economiile totale la bugetul de stat, obţinute în urma aplicării măsurilor adoptate ieri se ridică la 1 miliard de euro, conform declaraţiilor lui Boc.