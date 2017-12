Demnitatea românilor trece prin… Comisie!

Români, acum puteţi sta complet liniştiţi! Senatul României cel ales de cei mai mulţi dintre dumneavoastră a reuşit să rezolve, într-o singură zi, adică ieri, cele mai stringente probleme cu care se confruntă ţara noastră! Slavă Domnului că Senatul României a adoptat un proiect de lege care interzice clonarea umană şi slavă din nou Domnului că PDL-ul, după ce s-a sesizat în privinţa foliei în care sunt ambalate revistele cu caracter obscen, a propus să se ia măsuri serioase, la nivel naţional, astfel încât aceasta să fie opacă, pentru a feri viitorul României, crescut deja cu păpuşi handicapate, de imagini stimulatoare cu acest… alt gen de păpuşi. Totodată, s-a propus, pe nişte sume jenante, consilierea tinerelor mame care fac avort (alea bătrâne mor oricum în sistemul nostru sanitar) şi \"schimbarea legislaţiei privind copiii născuţi morţi\", astfel încât aceştia să se nască… vii! Toate aceste probleme vitale pentru ţară au fost discutate, unde altundeva decât în Comisia pentru Demnitate a Senatului, îl ştiţi… acelaşi Senat ales să ne apere şi reprezinte interesele… Ei bine, ieri, Senatul, ai cărui membri adorm, se uită la filmuleţe porno şi recunosc că nimeni nu este în stare să citească toate legile alea pe care trebuie să le voteze sau respingă (cităm din „analele” doamnei Udrea), că de, şi ei sunt oameni şi legile alea e multe şi întortocheate, a reuşit să sfideze, deplin şi iremediabil, tot ceea ce rămăsese să mai aibă legătură cu demnitatea, sub orice formă am înţelege şi interpreta această noţiune! Ieri, în cadrul acestei Comisii, demnitatea s-a lovit cu capul de un zid de beton şi a intrat în comă profundă, lăsându-i pe aceşti domni să profite, pur şi simplu după propria lor voie, de ea! Demnitatea a devenit, astfel, un tabu, căci, în contextul actual, cel tulburat de foamete, de salariile insuficiente, de sărbătorile care anul acesta vor fi oricum numai fericite nu, de copiii abandonaţi în spitale ca să nu moară de foame acasă, de bătrânii care renunţă la tratamentele care îi ţin în viaţă pentru că nu şi le mai pot permite… demnitatea nu există! Nici măcar să murim demni nu mai putem pentru că moartea prin înfometare e oricum numai demnă nu! Însăşi demnitatea lacrimilor va fi întreruptă de câţiva îmbuibaţi care vor vota împotriva exprimării libere a durerii! Dacă e în tabloid sau la teve, e ok, că de… istoria ne învaţă că poporul poate fi ţinut sub control cu pâine şi circ, iar la noi funcţionează şi fără pâine! Şi, de ce nu, propunem să se voteze şi împotriva râsului sau a ironiei, arme periculoase care se extind în masă! Să trăiţi bine, că de murit murim oricum!