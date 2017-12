Democraţii constănţeni consideră că Alianţa este în pericol

Preşedintele organizaţiei municipale Constanţa a PD, Laurenţiu Mironescu, a declarat ieri cã problemele cauzate în interiorul PNL de cãtre platformiştii lui Stolojan afecteazã Alianţa DA. "Noi am fost percepuţi de electorat ca o entitate unitã. Pe lîngã nucleele dure ale PNL şi PD existã şi un nucleu dur al Alianţei în sine", a declarat Mironescu. El şi-a exprimat îngrijorarea cã ruptura survenitã în PNL ar putea periclita Alianţa. "Ne afecteazã ca Alianţã. Persoanele care au semnat protocolul de colaborare politicã nu mai sînt acum în PNL. Sper sã se rezolve repede aceastã situaţie, pentru cã tot ceea ce se întîmplã la PNL ne afecteazã pe toţi", a subliniat preşedintele PD Constanţa. Laurenţiu Mironescu a infirmat informaţiile conform cãrora platformiştii lui Stolojan s-ar îndrepta cãtre PD. "Faptul cã ei ar putea sã facã un nou partid este perfect posibil. Nu am auzit cã Stolojan s-ar îndrepta spre PD", a spus Mironescu. El a mai arãtat cã nu are cunoştinţe despre vreo discuţie la nivel înalt privind o acceptare a patformiştilor în PD, dar a subliniat cã, oricum, nu este una din persoanele care ar putea avea acces la astfel de informaţii la prima mînã.