Demolări cu iz politic

Reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) şi cei ai Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC) au continuat, vineri, programul demolărilor construcţiilor considerate a fi ilegale. Vizaţi au fost mai mulţi agenţi economici din staţiunile Venus şi Neptun. Încă de la primele ore ale dimineţii, utilajele MDRT se apucau de demolat construcţiile celor care nu au prezentat actele doveditoare ale construcţiilor. Aşa cum era de aşteptat, agenţii economici nu au fost încântaţi de acţiunea MDRT, ei acuzând angajaţii statului că demolează construcţiile preferenţial. “Cunosc mai mulţi proprietari de construcţii care nu au niciun fel de acte pentru extinderile pe care le-au făcut, care au fost somaţi chiar de acum două săptămâni dar care nici până în prezent nu au fost demolaţi. Am primit somaţia luni sau marţi şi astăzi ne-am trezit cu utilajele pe cap. Am observat că proprietarii construcţiilor care au oarece înclinaţii pedeliste sunt trecuţi cu vederea, în timp ce noi, care nu avem nimic în comun cu politica, suntem măturaţi de pe plaje”, au declarat mai mulţi proprietari de terase din staţiunea Neptun. Aceştia s-au luat la ceartă cu reprezentanţii MDRT, scandalul fiind aplanat de jandarmi. Directorul general al Direcţiei de Lucrări Publice din cadrul MDRT, Ioan Mihăilă, susţine că nicio demolare nu se face decât pe criteriul legalităţii. “Pentru noi lucrurile sunt foarte simple. Cine nu are autorizaţie de construire va fi demolat, dacă nu şi-a dezafectat singur ceea ce era în afara legii. Somaţii pentru demolare au fost făcute la multe dintre societăţi, dar unii au reuşit să ne prezinte documentele necesare pentru a nu fi demolaţi. În cadrul acestei acţiuni stabilim o zonă în care să acţionăm. Există posibilitatea să fie vreo clădire ilegală într-o zonă mai izolată, dar le spun tuturor să fie liniştiţi că şi aceea va fi demolată dacă nu are actele necesare”, a declarat Ioan Mihăilă. Potrivit acestuia, vineri, la Neptun şi Venus au fost dezafectate 10 construcţii pentru care proprietarii nu au putut prezenta autorizaţii de construcţie.