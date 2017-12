Demolări pe domeniul public

Locuitorii de pe strada Poiana din Ovidiu au asistat, miercuri dimineaţă, la un scandal de proporţii iscat între două familii, pe de-o parte, şi conducerea Primăriei, pe de altă parte, care a demarat acţiunea de demolare a gardurilor de la două locuinţe, construite, spune primarul Dumitru Bocai, pe domeniul public. Familiile Boiu şi Spiridon s-au trezit cu excavatoarele, dar şi cu mascaţii, în curte, iar în numai câteva minute, gardurile şi grădinile amenajate de cele două familii pe o suprafaţă de aprox. 250 de metri pătraţi au fost puse la pământ. Atât familia Boiu, cât şi familia Spiridon spun că, prin demolarea celor două grădini, Primăria a provocat daune de peste 60.000 de euro. „Noi am cumpărat spaţiile din faţa caselor încă din 2002. Fiecare familie a cheltuit aprox. 30.000 de euro pentru amenajarea grădinilor cu flori, gazon şi brazi. Ştiam că o mică parte din terenul cumpărat este spaţiu public, iar noi am încercat să intrăm în legalitate”, a declarat Ştefan Boiu. Acuzaţiile venite din partea familiilor Boiu şi Spiridon au fost demontate de primarul oraşului Ovidiu, Dumitru Bocai, care a spus că decizia de demolare este corectă, în condiţiile în care „cele două grădini au fost amenajate pe domeniul public al oraşului, unde nimeni nu are voie să construiască”. „Cele două familii spun că au amenajat ceva frumos, dar pentru ele, nu pentru public.