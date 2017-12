Demonstraţie de forţă a „stejarilor“

Naţionala de rugby a României a revenit cu succes la Constanţa, reuşind să învingă, sâmbătă, pe stadionul „Constructorul-Cleopatra“, reprezentativa Germaniei cu un neverosimil 67-5 (20-5). Chiar dacă au dat peste un teren dificil, în care controlul balonului s-a făcut cu greutate, rugbyştii români au reuşit să câştige la o diferenţă confortabilă în faţa unei formaţii care, trebuie să recunoaştem, nu reprezintă prea mult în rugby-ul mondial. Cei aproximativ 1000 de spectatori prezenţi au avut destule motive de satisfacţie: 12 eseuri, dintre care 11 ale României, dar şi multe alte faze frumoase create de tricolori. Victoria oferă în continuare speranţe în ce priveşte calificarea la turneul final al Campionatului Mondial, de unde România nu a lipsit până acum de la nicio ediţie. De remarcat şi evoluţia foarte bună a constănţeanului Daniel Carpo, care a reuşit două eseuri şi a contribuit decisiv la încă o încercare pentru România. „Nicio victorie nu este uşoară. Am avut o primă repriză mai dificilă, însă la pauză am mai corectat din greşeli şi asta s-a văzut în partea a doua a întâlnirii. Un astfel de teren greu am mai văzut în 1996 la un meci cu Farul (nr. RC Farul - Toulouse în Cupa Europei)“, a spus antrenorul Naţionalei României, francezul Serge Lairle. Jucătorul Stelian Burcea a precizat că şi-ar fi dorit ca echipa României să aibă deja două meciuri disputate până la confruntarea cu Rusia, foarte importantă pentru calificarea la Cupa Mondială de anul viitor, din Noua Zeelandă. „A fost un meci disputat în condiţii foarte grele, la un moment dat ne era greu să ne deosebim de adversari, dar a fost bine pentru că am reuşit un meci bun pe un teren greu şi scorul este unul care ne mulţumeşte. Este primul meci din acest an şi ne pare rău că nu s-a putut juca cu Spania pentru că am fi avut două partide înaintea disputei cu Rusia, foarte importantă în lupta pentru calificarea la Cupa Mondială“, a menţionat rugbystul. La rândul său, preşedintele Federaţiei Române de Rugby, Alin Petrache, a afirmat că este bucuros de faptul că la meciul cu Germania au fost mulţi spectatori în tribune. „O victorie binemeritată, un bun antrenament înaintea meciului cu Rusia. Mă bucur că au venit mulţi suporteri ai echipei naţionale. Cu sigurană că echipa naţională va mai reveni la Constanţa, nu ştiu însă dacă la meciul cu Georgia“, a explicat Petrache. Au marcat: Carpo - 2 eseuri, Fercu, Dimofte, Sârbu, Calafeteanu, Toniţa, Dima, Ciuntu, Ion, Zebega - câte 1 eseu, Vlaicu şi Calafeteanu - câte 3 transformări. Pentru Germania a înscris Styndera - 1 eseu.

Au jucat - România (antrenor Serge Lairle): 1. Bogdan Bălan, 2. Marius Tincu, 3. Ion Paulică, 4. Sorin Socol, 5. Cristian Petre, 6. Stelian Burcea, 7. Ovidiu Toniţa, 8. Daniel Carpo, 9. Lucian Sârbu, 10. Florin Vlaicu, 11.Inuţ Botezatu, 12. Robert Dascălu. 13. Ionuţ Dimofte, 14. Cătălin Fercu, 15. Iulian Dumitraş. Au mai intrat: 16. Bogdan Zebega, 18. Valentin Ursache, 19. Mihai Macovei, 20. Valentin Calafeteanu, 21. Ştefan Ciuntu, 21. Constantin Gheară, 17. Dragoş Dima; Germania (antrenor Rudolf Finsterer): 1. Alexander Widiker, 2. Rob Elloway, 3. Tim Coly, 4. Manuel Wilhelm, 5. Robert Mohr, 6. Ben Houston Jamie, 7. Kehoma Brenner, 8. Alexander Hauck, 9. Mustafa Güngör, 10. Kieron Davies, 11. Benjamin Simm, 12. Edmoore Takaendesa, 13. Clemens von Grumbkow, 14 Mark Sztyndera, 15. Raphael Hackl. Au mai jucat: 16. Marcus Trick, 17. Benjamin Krause, 18. Alexander Metz, 19. Lukas Hinds-Johnson, 20. Rafael Pyrasch, 21. Steffen Liebig, 22. Ghristopher Liebig. Arbitri: Claudio Passacantando (Italia) - Domenico Sironi şi Francesco Commone (ambii Italia).