Demonstraţie de forţă, înainte de scrutinul de pe 2 noiembrie din SUA

Zeci de mii de persoane au participat, sâmbătă, la Washington, la o manifestaţie menită să insufle bun simţ dezbaterii politice pe care o consideră muribundă şi să contracareze avântul ultraconservatorilor mişcării Tea Party, cu trei zile înainte de alegerile de la mijlocul mandatului. În acelaşi timp, Barack Obama a fost angajat într-un ultim maraton în cinci state, pentru remobilizarea susţinătorilor săi, în condiţiile în care sondajele preconizează că democraţii ar urma să piardă majoritatea cel puţin în Camera Reprezentanţilor, în urma scrutinului de marţi. La Washington, o imensă mulţime s-a strâns pe esplanada Mall, în apropierea Casei Albe. Unele persoane fluturau pancarte pe care era scris “Fiţi amabili!”, alţi erau deghizaţi în clovni. Manifestaţia, numită Rally to Restore Sanity, în traducere Mitingul pentru regăsirea bunului simţ, dar şi, ironic, March to Keep Fear Alive, în traducere Marşul pentru menţinerea fricii, s-a dorit apolitică, dar ea a reunit în mod clar şi simpatizanţi de stânga americani şi democraţi, care îşi joacă ultima carte înainte de alegeri.

Evenimentul, marcat de concerte şi luări de cuvânt, a fost organizat la iniţiativa a doi umorişti americani, Steve Colbert şi Jon Stewart, şi constituie un răspuns la cel organizat în august de o altă personalitate mediatică, Glenn Beck, prezentator la postul de televiziune Fox. Organizatorii au descris manifestaţia ca un “Woodstock al secolului al XXI-lea”, înlocuind însă “nuditatea şi drogurile printr-un dezacord respectuos”.

Sâmbătă, conservatorii au fost şi ei activi. Fosta candidată la vicepreşedinţia SUA, Sarah Palin, a participat la un miting în West Virginia împreună cu Ted Nugent, fost chitarist de muzică rock, militant activ în favoarea autoapărării şi autorizării deţinerii de arme. La rândul său, fostul candidat republican la Casa Albă, senatorul de Arizona, John McCain, a mers la Tucson pentru a-l susţine pe guvernatorul Jan Brewer, a cărui lege foarte controversată privind imigraţia a fost parţial invalidată de justiţie în luna iulie. Urmând exemplul manifestaţiei de la Washington, alte reuniuni de aceeaşi orientare politică erau prevăzute în SUA, dar şi la Paris sau Tel-Aviv. La rândul său, Barack Obama, ale cărui ambiţii de reformă ar putea avea ca rezultat o schimbare a raportului de forţe în Congres, a luat cuvântul sâmbătă, la o universitate din Philadelphia din Pennsylvania, în faţa unui număr de aproximativ 1.600 de tineri militanţi democraţi care au fost îndemnaţi să iasă pe străzile oraşului pentru a-i motiva pe alegători.

Cele 435 de mandate din Camera Reprezentanţilor, 37 dintre cele 100 de mandate de senatori (două pentru fiecare stat) şi 37 de posturi de guvernator sunt puse în joc la scrutinul din 2 noiembrie. Acesta are loc la mijlocul mandatului, în perioada dintre victoria lui Barack Obama la preşedinţie în noiembrie 2008 şi următoarele alegeri din 2012.