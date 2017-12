Demonstrativ cu Horia Tecău la Tenis Club Idu

Cel mai bun tenisman român al acestui an, Horia Tecău, se întoarce sâmbătă la Constanţa. Jucătorul în vârstă de 25 ani, care a câştigat în acest sezon cinci titluri importante şi a jucat finala de la Wimbledon, performanţe obţinute la dublu, a acceptat invitaţia făcută de organizatorii BCR Tenis Partener Platinum - Cupa Persil de a disputa un meci demonstrativ în cadrul turneului de la Tenis Club Idu. Astfel, sâmbătă, de la ora 19.00, la arena situată pe malul Lacului Siutghiol din staţiunea Mamaia, tenismanul constănţean va “încrucişa” racheta cu câţiva jucători amatori, participanţi la BCR Tenis Partener Platinum - Cupa Persil. “Este un campionat al amatorilor, care a crescut foarte mult în ultima vreme şi care se desfăşoară la nivel naţional. Am fost prezent şi la lansarea proiectului, în urmă cu un an, şi consider că este o iniţiativă extraordinară”, a spus Tecău. Un alt eveniment spectaculos va avea loc duminică dimineaţă, când se va desfăşura BCR Tenis 10, un proiect dedicat promovării tenisului, la care vor participa copii între 4 şi 10 ani.