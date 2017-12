Demontarea “şpilurilor”

ROMÂNIA A PIERDUT 18% DIN PIB Preşedintele PC, Daniel Constantin, susţine, într-o postare pe blog, că economia românească are un potenţial de creştere prin caracterul său emergent, iar anunţarea unui succes privind creşterea pe 2012 de către premierul Emil Boc reprezintă o “ţintă falsă”. Constantin susţine că România ar trebui să depăşească nivelul mediu al creşterii economiilor din zona UE: “Motivele pentru care economia României nu creşte sunt doar parţial legate de criza prin care trec toate ţările din Europa. Motivaţia principală este legată de deciziile greşite pe care Guvernul Boc le-a luat în ultimii ani. În cazul României, sugerarea succesului pentru o creştere uşor pozitivă este o ţintă falsă. România are o economie emergentă şi, prin urmare, un potenţial de creştere economică mult superior punctului de zero. Mai mult decât atât, procesul de convergenţă economică la care speră cetăţenii României nu se poate face stând pe loc, ci având o creştere economică superioară creşterii medii europene. Din păcate, conform calculelor unor economişti de prestigiu, în perioada 2008-2011, România nu a pierdut doar 8% din PIB, ci 18%, ceea ce echivalează cu circa 24 de miliarde de euro (cei 10% în plus reprezintă diferenţa dintre ritmul de creştere potenţială pe perioada respectivă şi nivelul 0)”.

IDEI În acest context, preşedintele PC apreciază că, pentru anul 2012, “finanţarea dezvoltării trebuie potenţată prin dezvoltarea pieţei de capital şi prin stimularea intermediarilor specializaţi în finanţări pe termen lung şi în zona de finanţări de proiect şi prin măsuri de deblocare a parteneriatelor public-private”: “În ceea ce priveşte zona macro, dobânda de intervenţie ar trebui redusă de la 5,75%, la 5,00%, concomitent cu injectarea de lichiditate la termene lungi pentru a permite economiei să-şi revină măcar în anul 2012”. Ministrul Dezvoltării, Elena Udrea, a scris pe Facebook că salariile vor creşte puţin, iar pensiile vor fi indexate, cu condiţia ca evoluţiile economiei să fie bune, după care a dat asigurări că România va avea creştere economică şi în 2012, care va aduce mai multă bunăstare pentru fiecare român. Ea a mai spus că în noul an “nu vom avea parte de sfârşitul crizei economice”, dar că Executivul va putea “asigura plata pensiilor şi a salariilor”.