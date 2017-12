Denis Alibec, tot mai aproape de Internazionale Milano

Varianta ca Denis Alibec, atacantul formaţiei FC Farul Constanţa, să evolueze din această vară la campioana Italiei, Internazionale Milano, prinde din ce în ce mai mult contur. După ce conducerea clubului constănţean a anunţat că a ajuns la un acord cu milanezii pentru împrumutul pe un an la gruparea patronată de Massimo Moratti, atacantul în vîrstă de 18 ani a plecat aseară la Milano, pentru a-şi negocia contractul. “Nu ştiu dacă voi semna. Vreau să văd întîi ce mi se oferă. Îmi doresc să fiu în lotul echipei mari, nu să joc la juniori. În plus, nu sînt de acord cu un împrumut pe un an. Vreau un transfer definitiv”, a explicat Alibec, internaţionalul de tineret fiind comparat cu fostul mare atacant olandez Marco Van Basten de către preşedintele FRF, Mircea Sandu. Jucătorul constănţean a plecat la Milano însoţit de impresarul său, slovenul Marcel Kacinari, iar astăzi va purta tratativele decisive pentru transferul la Inter. Dacă acesta se va realiza, Alibec va deveni colegul lui Cristi Chivu, căpitanul naţionalei României, şi se va pregăti sub comanda celebrului antrenor portughez Jose Mourinho.