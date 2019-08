Denis Drăguş a fost transferat la Standard Liege

FC Viitorul Constanţa și Standard Liege s-au ajuns înţeles în privinţa transferului internaţionalului român Denis Drăguș la formația belgiană. Produs al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”, Drăguș are numeroase trofee câştigate la doar 20 de ani, vârstă pe care a împlinit-o la 6 iulie: campion național la juniori Under 17 și Under 19 cu FC Viitorul Constanţa, iar cu echipa de seniori a obținut, în sezonul 2018-2019, Cupa și Supercupa României. În UEFA Europa League a marcat patru goluri în cinci partide disputate. A evoluat atât pentru naționala Under 19, cât și pentru reprezentativele de tineret și seniori ale României. Standard Liege, formaţie la care a evoluat şi Răzvan Marin, are în palmares zece titluri de campioană, iar în ultimul sezon s-a clasat pe locul 3 în Jupiler Pro League, astfel că va participa direct în grupele UEFA Europa League. Suma vehiculată pentru transferul lui Drăguş de la Viitorul la Standard este de două milioane de euro.

„FC Viitorul și Academia Gheorghe Hagi îi mulțumesc pentru toate realizările în tricoul negru-albastru și îi urează mult succes la noua formație”, a fost mesajul adresat de c[tre clubul constănţean lui Denis Drăguş.