Denisa, una din cele două componente ale trupei "Bambi", trece, în aceste zile, prin emoţiile primului examen important din viaţa ei, bacalaureatul. Pînă în prezent, aceasta a susţinut probele orale la limba română şi limba engleză. "Am avut emoţii. La limba română am avut un subiect pe care mi-l doream, am fost foarte fericită. În schimb, la limba engleză, am avut ceva destul de dificil, politica noii societăţi. Mi-ar fi plăcut să am parte de vedete la Hollywood, modă sau muzică, dar mă bucur că m-am descurcat bine, am luat nota 10 la ambele probe", a declarat Denisa.

Rezultatele obţinute pînă acum i-au dat încredere artistei, deşi mai are de susţinut examene la limba română, istorie, teorie muzicală şi sport. "Chiar dacă am emoţii, mai ales la istorie, deoarece am lăsat învăţatul la această materie, pe ultima sută de metri, notele obţinute mi-au dat încredere în mine. Cred că va fi O.K., sînt mult mai liniştită acum", a mărturisit una din “jumătăţile“ trupei "Bambi".

În această vară, Raluca şi Denisa vor avea de susţinut mai multe concerte, dar vor pleca şi într-un concediu în Italia, la nişte prieteni, pentru a se relaxa.