Dennis Hopper a primit stea pe Bulevardul Famei

Actorul american Dennis Hopper, diagnosticat cu cancer la prostată în fază terminală, a primit, vineri, o stea pe Bulevardul Famei. Deşi este foarte slăbit, actorul a găsit puterea de a zâmbi şi a părut că întreaga ceremonie a fost de fapt un cadou pentru ziua de naştere a fiicei sale Galen, de şapte ani. Dennis Hopper a purtat bandaje pe cap şi la mâna dreaptă în timpul ceremoniei, explicând că are răni dintr-o căzătură, cauzată de faptul că a fost strigat de un paparazzi în timp ce se plimba pe-afară. Având impresia că recunoaşte vocea care îl striga, Dennis Hopper s-a întors, iar apoi, împiedicându-se, a căzut din cauză că muşchii nu îi mai funcţionează, după cum a detaliat acesta. Dennis Hopper, în vârstă de 73 de ani, suferă de cancer la prostată şi este prea slăbit pentru a face chimoterapie. Greutatea sa ar fi ajuns la circa 45 de kilograme.

Dennis Hopper este implicat într-un aprig proces de divorţ cu soţia sa. Avocatul său, Joseph Mannis, a declarat, miercuri, în faţa justiţiei, că actorul nu poate fi chestionat de avocatul soţiei sale în procesul de divorţ, din cauza stării avansate a bolii. Dacă autorităţile vor încerca să îi ia o depoziţie, acest lucru ar putea să îi ameninţe capacitatea de a supravieţui, a afirmat medicul actorului, David Agusin. Cu toate acestea, medicul a fost de acord ca Dennis Hopper să apară în public, vineri, pentru a primi o stea pe Bulevardul Famei, deoarece acest eveniment este o experienţă pozitivă pentru actor. Dennis Hopper şi soţia lui, Victoria Duffy, sunt prinşi într-o dispută legală acerbă, de când actorul a decis, în luna ianuarie, să ceară divorţul, după o căsnicie de 14 ani. De atunci, cei doi se luptă în justiţie pentru custodia fiicei lor de 7 ani, Galen. În februarie, Dennis Hopper a obţinut un ordin judecătoresc care îi interzice Victoriei Duffy accesul în casa lui din sudul Californiei. Următoarea audiere în acest proces va avea loc pe 5 aprilie.

Dennis Hopper şi-a început cariera în 1955, cu lungmetrajul „Rebel Without a Cause / Rebel fără cauză”, alături de James Dean. A fost regizor şi protagonist, alături de Jack Nicholson, al peliculei „Easy Rider”, un road-movie care a influenţat cinematografia la Hollywood. A fost nominalizat la premiile Oscar graţie prestaţiei sale din filmul „Hoosiers / Antrenorii” din 1986 şi a jucat, în acelaşi an, în „Blue Velvet / Catifeaua albastră”, devenit ulterior un film-cult, regizat de David Lynch. Cel mai recent proiect al lui Dennis Hopper este o adaptare pentru televiziune a filmului „Crash / Poveşti din L.A.”, recompensat în 2006 cu un premiu Oscar.