Dennis Hopper divorţează

Medicii nu i-au mai dat prea mult de trăit, iar Dennis Hopper este hotărât să nu părăsească această lume fără a-şi rezolva problemele. Actorul bolnav de cancer în fază terminală a cerut divorţul de soţia sa, actriţa Victoria Duffy, de 41 de ani. Starul în vârstă de 73 de ani şi cea care i-a fost consoartă în ultimii 13 ani au împreună o fiică de şase ani, Galen. În cererea adresată judecătorilor, Dennis Hopper invocă drept motiv divergenţe ireconciliabile. Acesta îi va acorda pensie alimentară soţiei sale şi cere custodia comună a micuţei. Un caz clar, în care a mai rămas de stabilit doar împărţirea bunurilor. Şi, bineînţeles, de determinat adevăratele motive care l-au determinat pe un om aflat pe moarte, după cum spun doctorii, să aleagă calea singurătăţii pentru timpul care i-a mai rămas de trăit.

Dennis Hopper se luptă cu cancerul din 2002. Mariajul său cu Victoria Duffy a părut solid, având în vedere că actorul a rezistat doar opt zile însurat cu cântăreaţa Michelle Phillips, membră a trupei The Mamas and the Papas, în 1970. Dennis Hopper mai are trei copii adulţi, Marin, Henry şi Ruthanna.