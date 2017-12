Dennis Hopper va plăti pensie alimentară fostei soţii

Actorul american Dennis Hopper, care a intentat divorţ de soţia sa, Victoria, în luna ianuarie, va fi nevoit să îi plătească acesteia o pensie alimentară de 12.000 de dolari pe lună, potrivit deciziei unui judecător din Los Angeles. Dennis Hopper, în vârstă de 73 de ani, nu a participat la audierea de la Înalta Curte din Los Angeles. Avocatul actorului a arătat în documentele depuse la tribunal luna trecută că boala de care suferă celebrul său client, cancer de prostată, este într-o fază terminală. Avocatul Joseph Mannis a declarat că Dennis Hopper este grav bolnav, în fază terminală şi că este prea slăbit pentru a fi interogat de avocaţi în propriul caz de divorţ. Potrivit avocatului, actorul în vârstă de 73 de ani cântăreşte în prezent în jur de 50 de kilograme şi este prea slăbit pentru a purta conversaţii lungi. Surprinzător, actorul a primit aprobarea medicilor, în urmă cu o săptămână, pentru a-şi face apariţia în public la dezvelirea unei stele care i-a fost dedicată pe Bulevardul Famei. Dennis Hopper s-a văzut nevoit să intenteze divorţ în luna ianuarie, după 14 ani de căsnicie. El şi Victoria Duffy au o fiică în vârstă de 7 ani. Motivul ar fi că Victoria Duffy, cea de-a cincea doamnă Hopper, nu vroia să împartă averea soţului cu cele trei fiice ale acestuia din celelalte mariaje.

Dennis Hopper şi-a început cariera cinematografică în 1955, cu pelicula “Rebel Without a Cause / Rebel fără cauză”, a mai jucat în filmele-cult “Easy Rider” şi “Apocalypse Now”, regizat de Francis Ford Coppola. Actorul a apărut de-a lungul carierei sale de peste jumătate de deceniu în 150 de pelicule, dar şi în seriale precum “Crash”, \"Medic\", “The Twilight Zone / Zona crepusculară”, “The Rifleman”, “Naked City” şi “24 / 24 de ore”. A fost nominalizat la premiile Oscar graţie prestaţiei sale din filmul “Hoosiers / Antrenorii” în 1986 şi a jucat, în acelaşi an, în “Blue Velvet / Catifeaua albastră”, un alt lungmetraj devenit ulterior un film cult, regizat de David Lynch.