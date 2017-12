Dennis Quaid, dat în judecată de un călăreţ

Actorul Dennis Quaid a fost dat în judecată de un bărbat în vârstă de 70 de ani, care susţine că accidentul de călărie pe care l-a suferit recent a fost cauzat de faptul că traseul de călărie existent pe proprietatea starului american era amenajat necorespunzător. Lester Wood susţine că Dennis Quaid a permis amenajarea unui traseu de călărie pe proprietatea sa din regiunea Pacific Palisades, în apropiere de Los Angeles, însă îl acuză pe actor că nu s-a asigurat ca traseul să fie amenajat corespunzător. Atunci când un sistem de irigare a gazonului a pornit, calul pe care îl călărea Lester s-a speriat, iar el a suferit răni serioase. Potrivit site-ului TMZ.com, Lester Wood a suferit numeroase contuzii, fractură de pelvis, hemoragie internă, fractură de coaste, ruptură de ficat şi de vezică, întindere de menisc, fractură lombară şi fractură de omoplat. El susţine că facturile medicale s-au ridicat la 500.000 de dolari în cele două luni pe care le-a petrecut la spital. Lester Wood nu purta cască de protecţie şi se uita la ceas în momentul în care s-a petrecut accidentul. Dennis Quaid nu mai este, între timp, proprietarul acelei ferme.

Dennis Quaid, născut pe 9 aprilie 1954, a devenit cunoscut în anii \'80, după ce a jucat în câteva lungmetraje cu succes de casă, precum ”Fălci 3” (1983) şi ”Dreamscape” (1984). Au urmat alte roluri în câteva producţii importante care i-au consolidat statutul de star la Hollywood, precum cele din ”Poliţişti murdari / The Big Easy” (1986), ”Călătoria fantastică / Innerspace” (1987), ”Trafic” (2000) sau ”The Day After Tomorrow” (2004). Starul american a putut fi văzut recent în comedia romantică ”Pregăteşte-te că vine / What to Expect When You\'re Expecting” (2012).