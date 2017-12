Dentiștii se plâng că termină plafoanele în trei zile!

După o întrerupere de un an a decontării unor servicii medicale stomatologice, dentiștii care au dorit să intre în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate au, din nou, plafoane. Este adevărat că nu prea mari, dar ei sunt de părere că este, totuși, un început bun și speră ca acestea să crească de la an la an. Decanul Facultății de Medicină Dentară a Universității de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, dr. Radu Septimiu Câmpian, prezent, vineri, la Colegiul Medicilor Dentiști (CMD) din Constanța, la inaugurarea unei săli de demonstrații, a subliniat că sumele alocate pentru decontările unor servicii sunt insuficiente și că dentiștii își termină plafoanele alocate lunar chiar și în trei zile. Astfel, un specialist dentist va primi lunar, începând cu 1 iulie, 2.800 de lei, iar un medic primar dentist - 3.350 de lei. Medicii sunt de părere că valoarea plafoanelor ar fi trebuit să fie mai mare, în contextul în care românii stau dezastruos la capitolul sănătate oro-dentară, iar veniturile multora sunt mici și nu-și permit să suporte integral costurilor lucrărilor stomatologice. O proteză, de exemplu, costă în jur de 780 de lei, ceea ce reprezintă aproximativ valoarea salariului minim pe economie. Trebuie, însă, subliniat că dentiștii din România nu practică tarife mari comparativ cu colegi din alte țări, o dovadă fiind și turismul medical ce este în continuă dezvoltare în țara noastră, dar nici nu trebuie ignorat faptul că străinii au alte venituri. La Constanța, au dorit să intre în relație contractuală cu CJAS 108 medici, din totalul de 945. Mulți preferă să lucreze strict în regim privat, motivând că prevederile contractuale sunt dezavantajoase, neatractive. Decanul de la Cluj a ținut să precizeze importanța prevenției în medicina dentară, arătându-și indignarea față de lipsa cabinetelor școlare în unele județe.

ȘEFA CMD N-A VRUT SĂ TAIE PANGLICA! Prezentă la sediul județean de la Constanța, președintele CMD din România, prof. univ. dr. Ecaterina Ionescu, a refuzat să taie panglica de inaugurare a sălii de demonstrație de la CMD Constanța, invitată fiind de șeful dentiștilor de la malul Mării Negre, dr. Doru-Florin Petrovici. Totodată, ea a nu a luat parte la conferința de presă organizată cu ocazia acestui eveniment, dr. Petrovici scuzându-se că a trebuit să plece la hotel. Sala de demonstrații constă într-un cabinet dotat cu un scaun dentar, loc unde pot fi făcute intervenții stomatologice ce pot fi văzute, prin sistem video, de aproximativ 50 de medici. „Poți să înveți multe din cărți, dar până nu vezi o procedură este greu să o imaginezi citind“, a declarat dr. Petrovici. Și studenții vor putea să asiste la demonstrații. La eveniment a participat, din partea Universității ”Ovidius” Constanța, noul prorector, conf. dr. Lucica Tofan.