Dentiştii învaţă să „supravieţuiască” crizei

Facultatea de Medicină Dentară a Universităţii „Ovidius” păstrează tradiţia de a organiza evenimente de mare anvergură şi în acest an. Astfel, în perioada 29-31 mai, are loc, la Constanţa, cel de-al III-lea Congres de Ergonomie, Prevenţie şi Management Performant în Medicina Dentară. Ergo Management Preventiv este numele proiectului cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, “Investeşte în oameni”. Evenimentul a reunit, pentru al treilea an, la malul mării, înalte personalităţi ştiinţifice din domeniul medicinii dentare. “Congresele noastre s-au bucurat de un deosebit succes, numărul celor înscrişi până acum fiind de 245 de persoane. Pentru un Congres, consider că este o participare extraordinar de bună. Sunt prezenţi aici profesori de la Iaşi, profesori de la Tg. Mureş, profesori de la Bucureşti; din păcate nu sunt profesori din Constanţa”, a declarat co-preşedintele Congresului, prof.univ.dr. Corneliu Amariei, fost decan al Facultăţii de Medicină Dentară a Universităţii „Ovidius” din Constanţa. Beneficiarul Proiectului este Societatea Română de Ergonomie Dentară (SRED), având ca parteneri Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti, Universitatea “Victor Babeş” din Timişoara, Universitatea “Gr. T. Popa” de la Iaşi şi Universitatea “Ovidius” Constanţa - ca prim partener. La eveniment au participat cadre didactice de la toate instituţiile de învăţământ superior menţionate, dar şi altele, care au prezentat lucrări în cadrul sesiunii Comunicări ştiinţifice. “Evenimentul nu este făcut pentru profesori sau cadre didactice; este făcut pentru medicii practicieni, pentru asistente şi pentru tehnicieni”, a afirmat profesorul Amariei. Cuvintele de ordine pentru evenimentul din acest an sunt prevenţie şi management. “În perioada aceasta de criză, în care lumea este tulburată din punct de vedere economic, şi în condiţiile în care nu există niciun suport al asistenţei stomatologice, noi suntem - ca specialişti - obligaţi să ajutăm populaţia prin recomandări de igienă orală, recomandări de conservare la maximum a ceea ce a dat natura. Pentru cei care au practică privată şi care nu mai pot primi bani de la Casele de Asigurări de Sănătate, un ajutor important este furnizarea de informaţii: asta facem noi, în cadrul acestui congres, astfel încât să se adapteze cu minimum de efort şi să-şi poată folosi la maximum echipa. În acest fel, tratamentele vor fi de foarte bună calitate, iar activitatea din cabinetele stomatologice private poate deveni rentabilă”, a conchis şeful catedrei de Discipline Preventive din cadrul UMF “Gr.T. Popa”, prof.univ.dr. Ioan Dănilă.