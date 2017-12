Denunţător audiat

Denunţătorul comisarului de la Garda Financiară-Secţia Constanţa, Laurenţiu Zamfir, acuzat de luare de mită, a fost audiat ieri, de instanţa Tribunalului Constanţa. Cristian Vlad a declarat că Zamfir a venit la firma sa în control împreună cu un coleg, George Ene, însă niciunul nu s-a legitimat şi nici nu i-a cerut documentele contabile, aşa cum prevede legea. „După ce au discutat câteva minute pe hol, cei doi mi-au spus să mă duc la Gardă, ceea ce am şi făcut. Acolo, Zamfir mi-a pus întrebări care nu aveau legătură cu controlul, referindu-se la un antecontract pe care intenţionam să îl închei cu o firmă grecească, despre care a susţinut că îmi poate aduce acuzaţia de evaziune fiscală. Mi-a acordat răgaz să rezolv prolema şi m-a sunat iar peste câteva zile, ameninţându-mă că risc dosar penal”, a declarat Cristian Vlad. Denunţătorul a adăugat că, din toate discuţiile pe care le-a purtat cu Zamfir, a înţeles că totul se va rezolva cu bine dacă îi dă o sumă de bani ca să îi aplice o amendă minimă şi să scape de dosarul penal. „Mi-a spus să îi dau cât am la mine şi restul mai târziu, dar am zis că nu am niciun ban şi, chiar dacă aveam, nu i-aş fi dat. Am fost de acord să dau mită şi am primit, la schimb, amenda minimă de 3.000 de lei. Zamfir mi-a atras atenţia să nu povestesc nimănui despre modul în care s-a finalizat controlul!”, a mai precizat denunţătorul. Ceea ce nu a ştiut comisarul de la Garda Financiară a fost că Vlad a înregistrat cu telefonul mobil toată întrevederea cu Zamfir, pe care a predat-o procurorilor anticorupţie. „În 2007 am mai avut un control de la Garda Financiară, dar comisarii de atunci s-au purtat ireproşabil şi au terminat verificarea într-o zi, nu într-o lună”, a încheiat Cristian Vlad declaraţia. Potrivit rechizitoriului, Laurenţiu Zamfir a fost trimis în judecată, în luna decembrie 2009, în stare de libertate, de către procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa. Anchetatorii au stabilit că, pe 23 octombrie 2009, Zamfir a mers la sediul SC „Prodives Services” SRL Constanţa pentru efectuarea unui control financiar-fiscal şi i-a pretins administratorului firmei, Vlad Cristian, o sumă de bani neprecizată, pe care a lăsat-o la latitudinea denunţătorului, pentru a trece cu vederea anumite nereguli depistate la sediul societăţii.