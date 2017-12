Denunţătorii avocatului Valeriu Adrian Mihai, audiaţi de instanţă

„Mi-a cerut bani pentru a interveni pe lângă anchetatorii care m-ar fi putut ajuta să scap de puşcărie!” A fost declaraţia dată, ieri, la unison, în faţa instanţei Curţii de Apel Constanţa, de Wilhem Adrian Ene şi Silviu Claudiu Corbeanu, denunţătorii avocatului constănţean Valeriu Adrian Mihai, pe care îl acuză de trafic de influenţă. Primul audiat a fost Ene. „În 2006, tatăl meu l-a angajat pe Valeriu Adrian Mihai ca să mă reprezinte într-un dosar penal care se afla pe rolul Judecătoriei Constanţa. La acea vreme, eu locuiam în Spania, aşa că am ţinut legătura numai telefonic cu avocatul, care m-a ţinut la curent cu evoluţia procesului. De fiecare dată m-a asigurat că totul va fi foarte bine. După aproape doi ani, dosarul a ajuns la final şi, chiar înainte de pronunţare, avocatul m-a sunat şi mi-a cerut 2.000 de euro pentru a-i da judecătoarei care se ocupa de cazul meu. Tatăl meu i-a dat banii şi avocatul mi-a spus că am fost achitat. Ulterior, tata s-a interesat la instanţă şi a aflat că am fost condamnat la şapte ani de închisoare. L-am întrebat pe avocat ce s-a întâmplat şi mi-a zis că banii au ajuns la magistrat, dar că a intervenit şefa Secţiei Penale a Judecătoriei Constanţa şi nu s-a mai putut face nimic. Toate convorbirile telefonice pe care le-am avut cu avocatul le-am înregistrat pe mobilul meu, pe care l-am şi predat procurorilor”, a afirmat Ene.

DECLARAŢIE Celălalt denunţător, ex-poliţistul de frontieră recidivist Silviu Corbeanu, l-a acuzat pe Valeriu Adrian Mihai că, în februarie 2011, i-ar fi cerut 8.000 de euro pentru a-l ajuta să obţină o pedeapsă mai mică într-un dosar în care era judecat, la acea dată, de Tribunalul Constanţa, pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, dar în care a fost condamnat, între timp, la 12 ani de detenţie. „Deoarece eu eram în arest la data respectivă, mama şi fosta mea concubină i-au dat avocatului 2.500 de euro în schimbul promisiunii acestuia că banii vor ajunge la poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Constanţa, care vor întocmi dosare penale unor persoane pe care eu le denunţasem că fac trafic de droguri în barul meu, New Tabu. Ulterior, avocatul mi-a mai cerut 5.000 de euro, spunând că a găsit o altă modalitate de a colabora cu poliţia şi de a obţine reducerea pedepsei în dosarul de înşelăciune. I-am vândut toate bunurile mele din bar şi i-am cedat contractul de închiriere. Un poliţist a venit la mine, în arest, şi mi-a dictat un denunţ la adresa unei persoane necunoscute, pe care l-am scris şi l-am semnat. Pentru că niciun denunţ nu s-a materializat, am făcut plângere împotriva avocatului la Direcţia Naţională Anticorupţie Bucureşti”, a declarat Corbeanu. El a fost nevoit să recunoscă faptul că doi poliţişti BCCO care l-au vizitat în arest, după formularea primului denunţ, au fost colegii lui la Poliţia de Frontieră. Următorul termen de judecată va fi pe 22 mai.