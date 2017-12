Denunţătorul lui Greblă: ”Fostul judecător CCR cerea 300 de euro pentru o capră”

Denunţătorul lui Toni Greblă a declarat că fostul judecător al Curții Constituționale cerea 300 de euro pentru a vinde o capră, astfel că valoarea totală a tranzacţiei ar fi de 15.000 de euro. "Potrivit informaţiilor puse iniţial la dispoziţie, era vorba despre 50 de capre, dintr-o anumită rasă, preţul per bucată 300 de euro, preţul solicitat de vânzător, respectiv Toni Greblă, valoarea totală a contractului, 15.000 de euro", a spus Adrian Georgescu Onoriu, la Antena3. De asemenea, avocatul susţine că nu este vorba de un autodenunţ la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), ci spune că el a făcut o sesizare: "Este total falsă afirmaţia apărătorului domniei sale (a lui Toni Greblă - n.r.), nu s-a făcut niciun fel de autodenunţ, ci o sesizare la DNA de către mine, vizavi de faptul că în cursul acestui an am fost contactat de o cunoştinţă comună a mea şi a lui Toni Greblă, cu solicitarea de a redacta, în calitatea de avocat, un contract privind vânzarea-cumpărarea unor animale, mai concret a unor capre". Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) au respins, astăzi, propunerea Parchetului, de arestare la domiciliu în cazul fostului judecător CCR. Toni Greblă este acuzat de anchetatori de trafic de influenţă, efectuare de operaţiuni financiare ca acte de comerţ incompatibile cu funcţia în scopul obţinerii pentru sine şi pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite şi constituire a unui grup infracţional organizat. Procurorii îl acuză, printre altele, că ar fi încercat să scape de probele din dosarul de corupţie. Avocaţii spun că ar fi vorba de 50 de capre, pe care Greblă le-a vândut la doar câteva zile după ce DNA a cerut încuviinţarea arestării lui.

Foto: Toni Greblă