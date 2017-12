Denzel Washington este şocat de succesul său

Este considerat drept unul dintre cei mai talentaţi actori din generaţia sa şi se bucură de mare succes Hollywood, dar Denzel Washington rămâne la fel de modest ca la debut. Actorul de culoare, în vârstă de 55 de ani, a mărturisit că nu a plănuit niciodată să devină un star de cinema. Cu trei premii Globul de Aur şi două Oscaruri în palmares, Denzel Washington nu îşi ascunde surprinderea faţă de turnura pe care a luat-o cariera lui. ”Nu am stabilit niciodată să fiu un star. Îmi amintesc când eram actor în New York, după ce am crescut în Harlem, speram la 300 de dolari pe săptămână. Când am ajuns la suma asta, am crezut că sunt în vârful lumii”, a declarat vedeta. Acum, Denzel Washington are tot ceea ce îşi doreşte dar nu a uitat nicio clipă de începuturi şi de unde a plecat.