Deocamdată, nu se închide Podul de la Agigea!

17:09:31 / 11 Martie 2016

Ce mai meserie....

Podul de la Agigea este in consolidare de ani buni si nu inteleg totusi ideea. Daca era nevoie de un pod ,,cap-coada,, bineinteles de construit, cat timp dura? Imi raspund totusi singur. Daca dureaza atat de mult timp o consolidare, constructia unui pod nou va dura ... cel putin 50 ani!!! In epoca comunista s-a construit pentru generatii intregi, numai ca... le cam demolam (constructiile) si altele nu mai suntem in stare sa facem.