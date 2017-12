„Depeche // Dance” cu Răzvan Mazilu, la Constanţa

Celebrul dansator şi coregraf român Răzvan Mazilu va urca pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanţa, pe 14 februarie, chiar de Sfântul Valentin, fiind protagonistul unui spectacol de excepţie, pe muzica celor de la Depeche Mode: „Depeche // Dance”. Spectacolul, creat de Massimo Gerardi, are la bază albumul „Music for the Masses” al celebrilor britanici, show-ul fiind montat în Germania acum câţiva ani, bucurându-se de un mare succes cu Răzvan Mazilu în distribuţie. Coregraful italian Massimo Gerardi, în vârstă de 44 de ani, fan Depeche Mode încă de la 14 ani, a ales doar nouă dansatori, la o audiţie la care au participat 80 de tineri, invitându-l pe celebrul dansator român să fie liderul trupei. Italianul Gerardi a mai montat spectacolul „Depeche // Dance” sub un alt nume, în urmă cu câţiva ani, în Germania, iar reprezentaţia a avut un mare succes.

Spectacolul „Depeche/ Dance\", cu Răzvan Mazilu, pe muzica renumitei trupe Depeche Mode, a avut premiera, anul acesta, pe 12 martie, la Teatrul Odeon din capitală. „Sunt încredinţat că fluxul dinamic al dansatorilor, conduşi de prezenţa puternică a lui Răzvan Mazilu, nu va fi apreciat doar de spectatorii tineri. Dansatorii vor cuceri scena cu mişcări cool, dansând pe hit-uri remixate, creaţii mai vechi sau mai noi ale formaţiei Depeche Mode\", spunea Massimo Gerardi, la data premierei.

Producţia a fost adaptată în funcţie de personalitatea dansatorilor români, păstrând intacte liniile de forţă ale playlist-ului. Din distribuţia „Depeche // Dance”, un spectacol despre dragoste şi singurătate, mai fac parte: Laura Andrei, Bianca Patrichi, Iudith State, Vanda Ştefănescu, Cristian Chis, Mircea Ghinea, Levente Szasz, Florin Tanase şi Mihai Smarandache. Pentru acest show excepţional, biletele se găsesc în vânzare la Casa de Cultură a Sindicatelor, la preţurile de 40 şi 50 lei.

Cu o carieră ce se întinde pe parcursul a trei decenii şi care însumează 12 albume de studio, vândute în peste 75 de milioane de exemplare în toată lumea, Depeche Mode reprezintă unul dintre cele mai importante nume din istoria muzicii.