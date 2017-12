Depeche Mode lansează un nou album

Al treisprezecelea material discografic al trupei Depeche Mode va fi lansat în luna martie 2013, cu două luni înainte ca britanicii să pornească în turneul european în care este inclusă şi România. Titlul noului album nu a fost dezvăluit deocamdată, Martin Gore, chitarist, clăpar şi compozitor al trupei, limitându-se să anunţe doar că acesta va cuprinde cele mai bune piese produse vreodată de formaţie, iar noul sound va fi foarte apropiat de cel al unor materiale mai vechi, precum ”Violator” şi ”Songs of Faith and Devotion”. Dave Gahan a declarat că ”albumul are un simţ foarte organic şi direct; nu conţine piese blues, dar este cu siguranţă un album sentimental”.

O parte dintre cântecele incluse pe noul material discografic au fost compuse de Martin Gore şi Dave Gahan, pe parcursul înregistrărilor, trupa încercând să înglobeze în noile compoziţii cât mai multă energie şi elemente specifice show-urilor live. În luna octombrie a acestui an, în cadrul conferinţei de presă de la Paris care anunţa noul turneu, Depeche Mode a lansat şi un videoclip filmat pe durata înregistrărilor, oferind astfel o primă perspectivă asupra noului album. Turneul trupei Depeche Mode va debuta pe data de 7 mai 2013, la Tel Aviv, în Israel, următoarele destinaţii fiind Atena, Sofia şi Bucureşti, urmate de Istanbul, Belgrad şi Budapesta. Concertul de la Bucureşti va avea loc pe data de 15 mai 2013, pe Arena Naţională, biletele fiind disponibile atât online, pe www.MyTicket.ro, cât şi în reţeaua magazinelor Diverta, Magazinul Muzica, Librăria Mihai Eminescu şi Sala Palatului, la mai multe categorii de preţuri, începând de la 135 de lei.