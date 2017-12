Dependentă de heroină în sevraj

O bucureşteancă, de 18 ani, aflată pe litoral a fost prinsă de poliţiştii constănţeni cu heroină, iar, în timp ce era anchetată, a intrat în sevraj şi a fost dusă la spital. Tînăra venise la mare însoţită de alte patru prietene şi s-au cazat la un particular. Duminica trecută, turistele s-au luat la ceartă cu gazda şi la un moment dat au lovit-o pentru că femeia le-a interzis să fumeze în camera închiriată. Proprietara, Gigica Sima a chemat poliţia. În timpul discuţiilor purtate cu cele cinci turiste, cu vîrste cuprinse între 18 şi 37 de ani, patru din Bucureşti şi una din localitatea ilfoveană Domneşti, una dintre fete dădea semne că ar fi fost sub influenţa narcoticelor, situaţie în care, oamenii legii le-au percheziţionat bagajele. Suspiciunile poliţiştilor s-au adeverit în momentul în care în bagajul Vioricăi Ţiţeanu, de 18 ani din Bucureşti, au fost găsite 16 seringi nesigilate, două dintre ele conţinînd 0,1 şi respectiv, 0,2 ml de lichid de culoare maro, identificat ulterior ca fiind heroină. Alături de drog au mai fost descoperite şi o fiolă de ser fiziologic, un pliculeţ cu sare de lămîie, un vas de sticlă, o brichetă şi un pachet de vată medicinală, ustensile şi substanţe folosite pentru prepararea substanţelor halucinogene. Verificările efectuate cu sprijinul ofiţerilor de la Antidrog Constanţa s-a stabilit că tînăra se afla în evidenţa consumatorilor de droguri, bucureşteanca recunoscînd că este dependentă de heroină. În timpul anchetei tînăra i s-a făcut rău, avînd simptomele caracteristice sevrajului, motiv pentru care a fost transportată în Unitatea de Primire Urgenţe(UPU) a Spitalului Clinic Judeţean Constanţa, unde a fost supusă tratamentelor de specialitate, care se impun în asemenea situaţii. Dr. Florian Stoian, purtătorul de cuvînt al celei mai mari unităţi sanitare din judeţ, ne-a declarat că, din cauza consumului de droguri, tinerei i s-a administrat metadonă, după care i s-a recomandat un consult psihiatric. Înainte să fie transportată la clinica exterioară de la Palazu Mare, pentru terapie, adolescenta a dat bir cu fugiţii, aşa că personalul medical aanunţat poliţia. Medicii din UPU s-au mai confruntat cu o situaţie aproape asemănătoare. Ei au intervenit în cazul unei fete, de 20 de ani, din Rîmnicu-Vîlcea, adusă în stare de euforie de pe plaja din Costineşti. Cadrele medicale au constatat că nu au cu cine să discute, fata fiind sub influenţa alcoolului, dar şi a unor substanţe halucinogene. „S-a intervenit şi în acest caz, nefiind nevoie de internare. Ea şi-a revenit, nu a avut probleme”, a spus dr. Stoian.

Şi acestea nu sînt singurele cazuri. Chiar în urmă cu puţin timp, în urgenţa spitalului judeţean a mai fost adus, de pe plaja din Mamaia, un tînăr de 18 ani, în comă profundă, după ce consumase o mare cantitate de alcool. Cu ajutorul cititorului automat prin urină, din dotarea Urgenţei, s-a putut constata că el consumase şi marijuana. Dr Stoian a adăugat că, în ultima perioadă, s-a putut constata că numărul turiştilor care consumă droguri şi care ajung la spital este tot mai mare. Purtătorul de cuvînt al Spitalului face apel la părinţii tinerilor, cu vîrste cuprinse între 15 şi 20 de ani, să aibă atenţie la anturajele copiilor, să le cunoască prietenii, să vadă care sînt ocupaţiile acestora pentru a evita situaţiile în care fii sau fiicele lor pot intra în cercuri de consumatori de droguri.