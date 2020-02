„DEPENDENȚĂ, POVEȘTI, DESCÂNTECE și DRIFTURI în cheie de BLUES“

Pe la finele lui 1999 se năştea proiectul TRENUL DE NOAPTE, iar restul e deja ‘istorie’, după cum mărturisește Marcian Petrescu care, după spusele sale, nu e bogat şi nici nu o să fie vreodată, cântând blues în România, dar se descurcă onorabil şi este cel mai fericit om de pe pământ, pentru că face ceea ce îi place. Alături de MARCIAN PETRESCU la muzicuță, cei de la Trenul De Noapte, adică Mihai Tacoi-chitară, backing vocals / Matei Puscaru-bas / Vali Vatuiu-tobe, vor aduce pe scena Clubului Doors drifturi de blues în seara zilei de 9 februarie, duminică.

Despre cum a fost cucerit de blues și despre cum a pornit în această minunată aventură a cântatului la muzicuță:

În anul de grație 2020, eu, artistul Marcian Petrescu, aniversez 20 de ani de carieră pusă în slujba BLUES-ului. Un gen muzical care m-a cucerit încă de la frageda vârstă de 8 ani. În anul 2000 aveam să pornesc în această aventură muzicală alături de proiectul meu muzical "TRENUL DE NOAPTE". Începutul nu a fost deloc ușor și au fost multe obstacole... Dar perseverența mea a dat roade pe care nu le bănuiam posibile! De atunci au trecut 20 de ani în care MUZICUȚA a fost "arma muzicală" care mi-a stat mereu alături în pasiunea mea asumată și neabătută pentru Blues. S-au scurs 20 de ani de la momentul în care , în "nebunia" mea frumoasă, m-am decis să încerc să impun sunetul muzicuței, acest instrument definitoriu pentru blues, pe piața muzicală din România. Acum, pot spune, fără nici o îndoială, că am reușit în demersul meu! Mărturie sunt cele aproape 1000 de concerte susținute până în prezent atât alături de TRENUL DE NOAPTE, cât și alături de alți artiști români cu care am colaborat, dar mai ales aparițiile pe care le-am avut ca invitat alături de artiști străini de blues: Sugar Blue, Charlie Musselwhite, Rick Estrin, Billy Branch, The Original Blues Brothers, Kenny Neal, Jonathon Boogie Long, Oscar Benton.

Mărturie stau și cele 4 albume de studio lansate până în prezent, pe trei dintre ele (POVEȘTILE BLUESULUI, DESCÂNTECE DE BLUES și DRIFTING BLUES) primind o confirmare directă a calității demersului meu muzical de la unii dintre cei mai titrați și mai reprezentativi muzicutisti ai momentului: Sugar Blue, Charlie Musselwhite(ambii laureați cu Grammy) și Rick Estrin. Acești muzicieni au apărut că invitați pe albumele mele din prietenie și că o apreciere adusă pasiunii pentru blues și muzicuță.

Prin aceste colaborări am fost primul muzician din blues-ul românesc care a reușit performanța de a lucra cu niște muzicieni americani de blues de prim rang, adevărați creatori de școală și influenceri la nivel mondial în ceea ce se numește "Modern Harmonica Blues".

Fiind o minte neliniștită și mereu în căutare de perfecționare încă de la începuturile carierei, am început să studiez și să experimentez serios în domeniul sunetului de muzicuță. În felul acesta am reușit să-mi diversific arsenalul de dotări tehnice care mi-au permis dezvoltarea unei palete sonore extrem de diverse și pe cale de consecință a unui sunet extrem de personal, care în ultimii 3 ani a început să atragă atenția multor muzicutisti din SUA și Europa. Se poate spune fără putință de tăgadă că în acest moment am cel mai bun și mai diversificat sound (sunet) de muzicuță din România și unul dintre cele mai bune din Estul Europei. Un sunet pe care l-am pus și în slujba altor artiști cu care aveam să colaborez de-a lungul anilor, indiferent de genul muzical în care activau aceștia. I-am numit aici pe: 3 Sud Est, Direcția 5, Margareta Pâslaru, Marcel Pavel, C.I.A. (Craiova Independent Artists), Victor Socaciu, Vasile Șeicaru, Adrian Sarmasan.

În anul de grație 2020, la ceas aniversar, pregătesc o serie de concerte pentru un Turneu Național în care voi aduce pe scenă o serie de piese unice, multe dintre ele total inedite și care cu siguranță vor avea un impact fantastic asupra iubitorilor de blues din România. Dacă la toate acestea adăugăm energia și umorul prezente în fiecare concert al meu, prezența trupei TRENUL DE NOAPTE garantează un spectacol total, 100% la nivel cu al oricărei trupe americane de profil.

În anul 2020, MARCIAN PETRESCU & Trenul De Noapte înseamnă: Marcian Petrescu-muzicuță, voce, texte / Mihai Tacoi-chitară, backing vocals / Matei Puscaru-bas / Vali Vatuiu-tobe

Va așteptăm cu mare drag la concertul nostru !

Prețul biletelor va fi 30 de lei (presale) și 35 de lei la intrare la eveniment. Biletele se pun în vânzare la sediul clubului, în săptămana evenimentului. Info: 0763 661 622.