Depistarea cancerului de col uterin

Programul Naţional de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, gratuit, al Ministerului Sănătăţii (MS), va fi funcţional începând din 1 septembrie, în 10 judeţe, urmând ca acesta să fie extins la nivel naţional, informează reprezentanţii ministerului. Programul debutează în 10 judeţe ale ţării: Arad, Bihor, Caraş-Severin, Bistriţa, Cluj, Hunedoara, Maramureş, Satu-Mare, Sălaj, Timiş, potrivit sursei citate. „În partea de vest a ţării au fost deja organizate din punct de vedere tehnic şi financiar reţelele de recoltare şi de la 1 septembrie acestea vor fi funcţionale. Şi celelalte regiuni sunt în etapele de finalizare ale acestor reţele. Anul acesta avem în vedere testarea a peste 200.000 de femei care sunt eligibile pentru program. În cinci ani vor fi incluse în programul Ministerului Sănătăţii aproximativ şase milioane de femei. Acest deziderat, însă, depinde de receptivitatea femeilor, motiv pentru care am pregătit campanii locale de informare atât prin media, cât şi prin cabinetele medicilor de familie”, a declarat ministrul Sănătăţii, dr. Vasile Cepoi. În acest an, Programul de screening are un buget alocat pentru testare de 66 milioane de lei din fonduri proprii ale MS. Programul a fost elaborat în scopul prevenirii şi combaterii cancerului de col uterin şi are ca obiectiv principal reducerea incidenţei formelor invazive de boală şi a mortalităţii datorate acestora. Şi Constanţa va fi inclusă în programul de screening din acest an.