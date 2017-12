Peste 8.500 de medici de familie, specialişti şi femei din diverse sfere de activitate din Moldova şi Oltenia au participat, timp de un an, la un program de instruire pentru prevenirea şi depistarea precoce a cancerului de sân şi a celui de col uterin, potrivit iniţiatorilor proiectului. Programul a vizat creşterea gradului de conştientizare şi informare privind riscurile îmbolnăvirii de cancer a femeilor din zonele considerate sărace - Oltenia şi Moldova. Timp de un an, au fost organizate, în 16 oraşe, atât sesiuni de informare şi comunicare a mijloacelor de prevenire şi depistare precoce a îmbolnăvirii de cancer de col uterin şi de sân, la care au ţinut prelegeri medici specialişti în domeniile ginecologie, senologie şi oncologie, cât şi întâlniri la care medicii de familie au fost puşi la curent cu privire la noi metode de prevenire, depistare şi tratare a acestor două tipuri de cancer, considerate cel mai uşor de prevenit, dar care în România înregistrează un grad crescut al ratei de mortalitate la femei. În România, peste 40.000 de persoane mor în fiecare an din cauza cancerului, această maladie fiind a doua cauză de mortalitate. Cancerul de sân şi cel genital sunt formele care afectează cel mai frecvent femeile. Rata de supravieţuire la pacientele diagnosticate cu cancer în faza I este de 85-90%, aceasta scăzând la doar 5-10% odată ce boala ajunge la stadiul cel mai avansat. Şi la Constanţa, începând cu 1 august va derula campania de depistare precoce a cancerului de col uterin, prin efectuarea testului Babeş-Papanicolau. Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa, potrivit directorului executiv, dr. Constantin Dina, a demarat deja o mică acţiune de testare a femeilor, în colaborare cu Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.