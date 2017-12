Deplasare de patru puncte pentru voleibalistele constănţene

După un succes categoric în faţa Ştiinţei Bacău, care a adus mult entuziasm în tabăra constănţeană, CS Volei 2004 Tomis Constanţa a plecat, ieri, spre Craiova. Cum la sfîrşitul săptămînii este programată întîlnirea cu nou promovata CSM Sibiu, oficialii clubului de ţărmul mării au solicitat să dispute în devans partida cu SCM U. Craiova. Aşadar, astăzi, de la ora 17.00, formaţia constănţeană va juca întîlnirea din etapa a 17-a, pentru ca două zile mai tîrziu să susţină partida cu CSM Sibiu, din etapa a 15-a. „Între Constanţa şi Sibiu este o distanţă destul de mare şi nu este atît de uşor nici de călătorit pînă la Craiova. Am încercat să jucăm cuplat partida de la Sibiu cu cea de la Tg. Mureş, dar nu am avut succes, aşa că le-am cuplat pe cele două”, a explicat antrenorul principal Aleksandar Boskovic. Deşi se anunţă două partide facile pentru Tomis, antrenorul formaţiei constănţene nu crede că acestea vor fi două antrenamente în vederea disputei din Cupa României cu Penicilina Iaşi. „Craiova şi Sibiu sînt două echipe diferite faţă de Penicilina Iaşi. Fără să jignesc pe cineva, nivelul celor două partide va fi unul scăzut faţă de cel cu Iaşi. În plus, noi am pierdut în tur cu Penicilina şi trebuie să fim atenţi”, este de părere Boskovic. „Cred că a fost o idee bună să jucăm aceste două meciuri cuplat. Asfel vom cîştiga timp şi vom putea pregăti şi mai bine partidele mai dificile ce vor urma. Chiar dacă Craiova şi Sibiu sînt echipe de un nivel mai scăzut nu cred că le vom putea aborda altfel decît pe cel cu Ştiinţa pentru a ne putea menţine ritmul de joc prestat sîmbătă”, a spus şi Tammy Mahon. De altfel, Tomisul a plecat spre Craiova şi cu noua achiziţie a echipei, cubaneza Munoz Yoslan Garcia sosind la echipă în această săptămînă. În vîrstă de 28 ani, Munoz este fostă componentă a echipei naţionale a Cubei, însă va mai trebui să aştepte ceva pentru a debuta la Tomis. „O aşteptam de mult, însă din cauza unor probleme de viză a ajuns abia acum. Ea a jucat în prima parte la Dinamo şi ştiu că a mai jucat şi la echipa naţională a Cubei pînă acum cîţiva ani. Încă nu are actele necesare pentru a juca, se pare că va mai dura ceva pînă acestea vor ieşi”, a declarat Boskovic.

Clasament

1. CSU Metal Galaţi 14 13 1 40: 4 27

2. CSV 2004 TOMIS 14 11 3 36:11 25

3. Dinamo Bucureşti 14 10 4 31:14 24

4. CSU Tg. Mureş 14 10 4 31:14 24

5. Unic Piatra Neamţ 14 10 4 33:17 24

6. Ştiinţa Bacău 14 9 5 30:16 23

7. Penicilina Iaşi 14 9 5 27:24 23

8. Dacia Mioveni 14 4 10 15:31 18

9. SCM U. Craiova 14 3 11 10:35 17

10. CSM Lugoj 14 2 12 10:39 16

11. CSM Sibiu 14 2 12 10:39 16

12. Rapid CFR 14 1 13 11:40 15