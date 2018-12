Deplasare dificilă pentru SSC Farul, meci pierdut la „masa verde” cu Mioveni

Sâmbătă, de la ora 11.00, stadionul „Juventus” din Bucureşti va găzdui întâlnirea dintre echipele Daco-Getica Bucureşti şi SSC Farul Constanţa, din etapa a 16-a a Ligii a 2-a la fotbal. O partidă care nu vine într-un moment favorabil pentru formaţia constănţeană, aflată în partea inferioară a clasamentului, jucătorii antrenaţi de Petre Grigoraş şi Marian Dinu fiind obligaţi să lupte pentru un rezultat pozitiv în confruntarea de sâmbătă.

„Toate meciurile sunt dificile. Ne-am pregătit foarte bine săptămâna aceasta. Îmi doresc foarte mult să facem un meci consistent. Încercăm să scoatem maximum din meciul acesta”, a spus fundaşul Gabriel Frîncu.

Programul celorlalte meciuri din etapa a 16-a - vineri, 9 noiembrie, ora 17.00: CS Mioveni - Dacia Unirea Brăila, ora 18.00: Petrolul Ploieşti - Ripensia Timişoara (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look TV); sâmbătă, 10 noiembrie, ora 11.00: Luceafărul Oradea - Metaloglobus Bucureşti, Energeticianul - CS Baloteşti, Aerostar Bacău - UTA Arad, FC Argeş - ACS Poli Timişoara, ora 12.30: Chindia Târgovişte - Pandurii Tg. Jiu (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look TV); duminică, 11 noiembrie, ora 11.30: Universitatea Cluj - Academica Clinceni (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look TV); luni, 12 noiembrie, ora 18.00: ACS ASU Politehnica Timişoara - Sportul Snagov (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look TV).

Clasament: 11. Chindia 35p (golaveraj: 34-16), 2. Clinceni 33p (33-8), 3. Snagov 33p (26-12), 4. Petrolul 32p (32-14), 5. U. Cluj 30p (35-13), 6. Mioveni 29p (25-11), 7. FC Argeş 29p (25-12), 8. UTA 23p (25-22), 9. Pandurii 21p (28-22), 10. Energeticianul 21p (22-19), 11. ASU Poli 20p (14-17), 12. Metaloglobus 20p (14-27), 13. Daco-Getica 18p (23-25), 14. Aerostar 15p (20-31), 15. Luceafărul 15p (18-30), 16. Ripensia 14p (18-28), 17. SSC FARUL CONSTANȚA 13p (21-34), 18. Baloteşti 11p (14-32), 19. ACS Poli 5p (13-36), 20. Dacia Unirea 5p (14-45).

SSC Farul a pierdut la „masa verde”, cu 0-3, partida încheiată la egalitate pe teren, scor 3-3, cu CS Mioveni, pe site-ul oficial al FRF fiind operată schimbarea rezultatului, din cauza utilizării lui Madikaba Doumbia, mijlocaşul constănţean fiind în stare de suspendare.

„ALEX A DAT DOVADĂ DE CARACTER”

„Cel care a făcut această greşeală şi-a depus demisia. Nu ne bucurăm de acest lucru, dar Alex (n.r. - Anghel Alexandru-Daniel) a dat dovadă de caracter. Se întâmplă şi la case mai mari. A fost o interpretare nefericită. Din dragoste foarte mare pentru Farul a vrut să facă multe lucruri şi din această cauză a şi comis această greşeală. Echipa este în creştere şi sperăm ca prima victorie în deplasare să vină sâmbătă. Cred că este un joc pe care putem să îl câştigăm”, a declarat Marcel Lică, preşedintele SSC Farul, care a menţionat că Ionel Dănciulescu va fi şi delegatul formaţiei constănţene începând cu întâlnirea de sâmbătă, de la Bucureşti, cu Daco-Getica.