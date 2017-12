Depozit cu dobândă de 4%

Banca Transilvania a lansat ieri un produs de economisire în euro, pe 111 zile, la care dobânda oferită de bancă este de 4% pe an, se arată într-un comunicat transmis de instituţie. Depozitul 111 în euro vine ca o completare la versiunea în lei, lansată anterior de Banca Transilvania. Banca are capital majoritar românesc, iar Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), care deţine 15% din capitalul social, este acţionar semnificativ. Bank of Cyprus deţine, la rândul său, circa 10% din capitalul Băncii Transilvania.