Depozit cu dobîndă progresivă pînă la 16%, la Bancpost

Bancpost a lansat un depozit în lei, cu scandenţă la 90 de zile şi dobîndă progresivă de pînă la 16% pe an, produs care acordă clienţilor, persoane fizice sau companii mici, posibilitatea de a retrage banii oricînd şi de a păstra dobînda acumulată pînă la data retragerii. Dobînda lui “Super 90” creşte progresiv pe fiecare interval de 30 de zile de la 14% pe an, la 15 % pe an, ajungînd la 16% pe an, la scadenţă. De exemplu, dacă banii sînt retraşi după 75 de zile se păstrează dobînda de 14% plătită pentru primele 30 de zile, cea de 15% plătită pentru următoarele 30 de zile şi în plus rate de 16% pentru zilele încheiate din ultimul interval de 30 de zile. Suma minimă de constituire a depozitului este de 2.000 de lei. Oferta este valabilă pentru depozitele constituite din fonduri noi pînă la 31 martie 2009, iar produsul este disponibil în întreaga reţea de unităţi Bancpost. Depunerile din depozitul Super 90 sînt garantate de Fondul Pentru Garantarea Depozitelor în Sistemul Bancar, în conformitate cu prevederile legii.