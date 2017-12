Depozite cu plata dobânzii în avans

Banca Românească a lansat un depozit cu plata dobânzii în avans pentru populaţie şi firme, care poate fi constituit pe o perioadă de 120 de zile în lei, euro sau dolari, a anunţat banca. Dobânda poate fi încasată chiar la data constituirii depozitului, fără ca banca să perceapă comision de retragere a banilor la scadenţă, se arată în comunicat. Banca oferă o dobândă anuală de 7,9% la depozitele în lei, de 4% pentru cele în euro şi de 2,5% pe an pentru depozitele în dolari. Banca Românească, controlată de grupul bancar elen National Bank of Greece (NBG), are un capital social de aproape 200 milioane euro şi o reţea de 146 de sucursale.