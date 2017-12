Depozitele Bank of Cyprus, transferate la Marfin România

Banca Centrală a Ciprului a aprobat, ieri, transferul depozitelor sucursalei Bank of Cyprus (împreună cu lichiditatea şi creditele de retail) în bilanţul filialei Popular Bank of Cyprus, Marfin Bank, instituţie de credit înregistrată în România şi supravegheată de BNR. Astfel, cei peste 1.000 de deponenţi vor avea acces la conturi începând de săptămâna viitoare. „Forma finală a tranzacţiei presupune şi preluarea creditelor acordate întreprinderilor mici şi mijlocii. Au fost selectate doar împrumuturile cu un serviciu al datoriei foarte bun. Au contribuit şi funcţionari din băncile care au dorit să preia Bank of Cyprus şi care au avut acces şi înainte la baza de date. Astfel, peste 50% dintre depozite (care însumează 90 milioane euro) au fost acoperite cu lichiditate şi doar o parte cu credite”, potrivit unor surse din piaţa bancară. Marfin România va fi capitalizată de către Cipru cu circa 20 milioane euro. (P.N.)