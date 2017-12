Ministrul Economiei, Adriean Videanu, a declarat, sîmbătă, înntr-o emisiune televizată, că toate depozitele de gaze pe care le are România vor fi \"pline ochi\" la 10 octombrie, adăugînd că preţul nu se va majora \"sub nicio formă\". \"Am luat măsura ca pe această perioadă a anului, pînă la 31 octombrie, să dăm gazul numai din producţia internă. Am salvat 60.000 de locuri de muncă, în mod direct şi indirect. Pe data de 10 octombrie, toate depozitele de gaze pe care le are România vor fi pline ochi. Cele 3,2 miliarde de metri cubi de gaze reprezintă ceva unic în istoria României post-decembriste. Preţul nu se va majora sub nicio formă. Chiar dacă vom avea preţul la import un pic mărit, el nu va creşte\", a spus ministrul. Directorul diviziei de explorare-producţie al Romgaz, Dumitru Rotar, a declarat, în 10 septembrie, că Romgaz a înmagazinat pînă la acea dată 2,588 miliarde metri cubi gaze, adică 93,77% din cantitatea declarată în ceea ce priveşte gazele înmagazinate pentru sezonul de iarnă. Producătorul naţional de gaze Romgaz este totodată şi operator de depozite de înmagazinare. Capacitatea totală de lucru a celor şase depozite operate de Romgaz este de 2,760 miliarde mc gaze. De asemenea, Dumitru Rotar a adăugat că producătorul naţional de gaze, Romgaz, în prezent se află în grafic în ceea ce priveşte producţia stabilită pentru acest an. Astfel, pentru 2009, Romgaz şi-a prevăzut în programul de producţie o cantitate de 5,77 miliarde mc gaze. Compania a produs 3,93 miliarde mc gaze, faţă de un program de 3,95 miliarde mc gaze, de la începutul anului şi pînă în prezent. Ţara noastră a demarat la 1 aprilie programul de înmagazinare a gazelor pentru sezonul rece, care se va desfăşura pînă la 1 octombrie. Anul trecut, România a consumat 17,3 miliarde mc gaze, în creştere cu un miliard mc gaze faţă de consumul din anul anterior.